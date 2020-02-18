Самосовершенствование – это источник внутренней гармонии

В мире высоких технологий и больших скоростей люди подвергаются психоэмоциональным перегрузкам, стрессам, что, как следствие, приводит к болезням. Поэтому всё больше людей обращаются к практикам самосовершенствования. Одной из самых популярных является система Фалунь Дафа (Фалуньгун). В ее основе лежит древнее учение о повышении нравственности в соответствии с принципами: Истина, Доброта, Терпение. Она также включает в себя медитативные упражнения цигун для оздоровления организма.

Практика Фалунь Дафа покорила сердца миллионов людей более чем в 100 странах мира глубиной учения и эффективностью упражнений. Она стала источником внутренней гармонии и благополучия для множества людей. Многие начинают понимать, что никакие законы не спасут мир от падения в пропасть, пока не изменятся сердца людей, их мысли и представления.

«Это то, что я искала!»

Вот несколько коротких историй совершенствования.

Семнадцать лет москвичка Светлана Киселева искала духовную практику, которая помогла бы ей разобраться в первопричинах жизненных трудностей и страданий. Но, несмотря на постоянный поиск, она не находила ответов на свои вопросы, чувствуя тревогу и растерянность.

Познакомившись с Фалунь Дафа в 2009 году, Светлана поняла: «Это то, что я искала! Я потратила семнадцать лет, чтобы найти этот путь совершенствования!»

Анализируя и соотнося свои мысли и поступки с принципами учения, она осознала, что была эгоистичной, раздражительной, нетерпимой, обидчивой. Светлана поняла, что в жизни всё взаимосвязано, существуют причинно-следственные связи: хорошие поступки возвращаются добром, а за плохие последует наказание.

Благодаря совершенствованию здоровье Светланы кардинально улучшилось, а познание о мире расширилось. Её родственники и друзья отметили, что она стала добрее, спокойнее, терпеливее и заботливее. Взаимоотношения в семье стали более гармоничными.

Практика Фалунь Дафа покорила сердца миллионов людей более чем в 100 странах эффективностью упражненийФото: из архива компании

«Корень проблем нужно искать в себе»

Австралийцы Десмонд Форд и его жена владеют клиникой естественной медицины. Они использовали различные методы, с помощью которых пытались улучшить своё здоровье и обрести внутреннюю гармонию. Познакомившись с системой самосовершенствования Фалунь Дафа, Десмонд понял, что нужно искать корень каждой проблемы в себе: «Я обнаружил, что корень всех моих проблем – это эгоизм, озабоченность собой. Я! Я! Я! – звучит прежде всего и на первом месте. Всё это неосознанно следует за мной, контролируя меня и всю мою жизнь».

«Теперь, – говорит Десмонд, – я понимаю, что есть только три вопроса, которые я могу себе задать, основываясь на принципах Фалунь Дафа: Правдив ли я? Думаю ли я о других в первую очередь? Могу ли я терпеть? Истина, Доброта и Терпение являются фундаментом жизни», – сказал он в заключение. Возвращение к традиционным общечеловеческим ценностям является единственной надеждой и выходом для современного человечества.

Преследование людей за их стремление стать лучше

Но, несмотря на признание в мире, на своей родине, в Китае, Фалунь Дафа с 1999 года подвергается гонениям. Люди, стремящиеся быть честными и добрыми в повседневной жизни, добросовестные и трудолюбивые, объявлены «врагами народа». Как такое может быть?

Правящая в КНР компартия увидела угрозу своей власти в том, что благодаря популярности Фалуньгун все больше китайцев возвращаются к традиционным ценностям: уважению к вере предков, милосердию и терпимости, что противоречит идеологии насилия и борьбы компартии.

Именно поэтому в Китае начались жестокие репрессии, которые продолжаются и сегодня. Последователи Фалунь Дафа в КНР составляют самую большую группу узников совести в мире. В 2006 году стало известно, что у них насильственно извлекают органы для продажи (отчёт Д. Килгура, Д. Мэйтаса, И. Гутмана «Кровавая жатва. Бойня: обновлённая версия отчётов»).

В 2019 году независимый международный Трибунал по Китаю, созданный по инициативе Международной коалиции по прекращению злоупотреблений в области трансплантаций в КНР, подтвердил: «Насильственное извлечение органов совершалось в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах. Одним из основных источников органов являются приверженцы Фалуньгун».

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