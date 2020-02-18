Вот это гибкость! Фото грациозных девчонок-чирлидеров

Красота, грация, гибкость: 15 февраля прошли открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту, в которых приняли участие девчонки от 4 до 19 лет. Всего - семь команд (более 250 спортсменок) из городов и районов края, а также Томска.

Как сообщает «Алтайский спорт», эти соревнования стали отборочными в сборную края по чир-спорту на сезон-2020. Команды-призеры представят наш регион на чемпионате и первенстве России 21 февраля в Москве и на первенстве Сибири, которое пройдет в мае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/761456" frameborder="0"></iframe> Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту.Видео Олега Укладова

Отметим, что чир-спорт включает в себя элементы хореографии, акробатики, художественной гимнастики. Все номера выполняются под музыку, с хореографической постановкой. Это своеобразное шоу, которое украшает разного рода спортивные состязания, поддерживает командный дух и праздничную атмосфер

Этот вид спорта в Алтайском крае развивается уже третий год. Им занимаются 250 жителей региона.

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Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту РаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту РаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту РаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту РаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ