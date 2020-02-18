2020-02-18T09:24:22+03:00
Спорт

Вот это гибкость! Фото грациозных девчонок-чирлидеров

В Барнауле прошли открытый чемпионат и первенство края по чир-спорту [фото, видео]
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуОткрытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Красота, грация, гибкость: 15 февраля прошли открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту, в которых приняли участие девчонки от 4 до 19 лет. Всего - семь команд (более 250 спортсменок) из городов и районов края, а также Томска.

Как сообщает «Алтайский спорт», эти соревнования стали отборочными в сборную края по чир-спорту на сезон-2020. Команды-призеры представят наш регион на чемпионате и первенстве России 21 февраля в Москве и на первенстве Сибири, которое пройдет в мае.

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту.Видео Олега Укладова

Отметим, что чир-спорт включает в себя элементы хореографии, акробатики, художественной гимнастики. Все номера выполняются под музыку, с хореографической постановкой. Это своеобразное шоу, которое украшает разного рода спортивные состязания, поддерживает командный дух и праздничную атмосфер

Этот вид спорта в Алтайском крае развивается уже третий год. Им занимаются 250 жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Яркие! Майские! Твои!»:юные алтайские чирлидеры приняли участие в фестивале в Сочи

В Сочи в олимпийском парке ледового дворца «Айсберг» проходил спортивно-культурный фестиваль «Яркие! Майские! Твои!». Более 2,5 тыс. спортсменов из нашей страны, Китая, Азербайджана, Кореи, Беларуси, Украины встретились на морском побережье. Россию представляли 24 региона (подробнее)

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту Ра Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту РаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту Ра Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту РаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту Ра Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту РаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту Ра Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту РаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спортуФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В бою только девушки: расписание чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце на 18 февраля
В расписании трансляций чемпионата мира по биатлону 2020 в Антхольце 18 февраля - только женская индивидуальная гонка 15 км. Рассказываем, где и когда смотреть прямые трансляции
Новости 24
На Алтае девушка за публичное оскорбление знакомой может заплатить миллионный штраф
Какого числа Масленица и Великий пост: что спрашивают жители Алтая у Яндекса
Алтайский журналист хочет возглавить реготделение новой партии
На Алтай-Коксе прошли комплексные учения
Родственники не могут добиться возбуждения дела после гибели парня в ДТП
Умер основатель федерации бодибилдинга Алтайского края
Новоиспеченный мэр Барнаула ушел в отпуск
Певец Алексей Кортнев спутал Алтайский край и Кемеровскую область
В Алтайском техуниверситете выбирают проект памятного знака предприятиям, эвакуированным в годы войны
Сенатор от республики Алтай предложил выпустить памятную монету с изображением Белухи
В Алтайском крае расследуют дело о гибели двух соседок на пожаре
В алтайской туббольнице, у которой нет лицензии, умерли три пациента
Экс-руководителя алтайского приюта «Успех» хотят посадить, несмотря на беременность
Военные перекрывают дороги в Алтайском крае
В Барнауле продают офис в три этажа с итальянской печью и зоной барбекю
К голове приставляют градусники-пистолеты: как девушка из Барнаула живет в китайском карантине
В Барнауле 22 февраля откроется сезон социальных ярмарок
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
В Барнаул на День города прилетят «Стрижи»
Два Алтая вошли в топ-15 самых худших регионов РФ по качеству жизни
В Бийске разыскивают родственников умершего на улице мужчины с одной рукой
Алтайская легкоатлетка выиграла два «золота» на всероссийском соревновании
Алтайский врач скоропостижно умер во Вьетнаме
В Барнауле вырыли котлован под большую поликлинику в новом микрорайоне
В Алтайском крае почти тысяча человек сменили имя ради удачи в жизни
Три тонны некачественного мяса выявили на Алтае
На два месяца в Барнауле перекроют часть улицы
Пожилой паре из Рубцовска снесли уличный туалет и убрали колонку с водой
В Барнауле полицейские поймали двух молодых наркодилерш