Вот это гибкость! Фото грациозных девчонок-чирлидеров
Красота, грация, гибкость: 15 февраля прошли открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту, в которых приняли участие девчонки от 4 до 19 лет. Всего - семь команд (более 250 спортсменок) из городов и районов края, а также Томска.
Как сообщает «Алтайский спорт», эти соревнования стали отборочными в сборную края по чир-спорту на сезон-2020. Команды-призеры представят наш регион на чемпионате и первенстве России 21 февраля в Москве и на первенстве Сибири, которое пройдет в мае.
Открытый чемпионат и первенство Алтайского края по чир-спорту.Видео Олега Укладова
Отметим, что чир-спорт включает в себя элементы хореографии, акробатики, художественной гимнастики. Все номера выполняются под музыку, с хореографической постановкой. Это своеобразное шоу, которое украшает разного рода спортивные состязания, поддерживает командный дух и праздничную атмосфер
Этот вид спорта в Алтайском крае развивается уже третий год. Им занимаются 250 жителей региона.
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