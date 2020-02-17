2020-02-17T11:06:14+03:00
Спорт

На «Мишиной горе» в Белокурихе прошла зимняя спартакиада предпринимателей

В будущем комплекс сможет принимать и более масштабные мероприятия
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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СпартакиадаСпартакиадаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В минувшие выходные, 15 и 16 февраля, на территории горнолыжного комплекса «Мишина гора» в Белокурихе прошла первая зимняя межрегиональная спартакиада предпринимателей. Спортивный праздник собрал более 200 участников.

За два дня спартакиады девять команд соревновались в таких зимних видах спорта как сноуборд, горные лыжи, биатлон, лыжи ГТО, футбол на снегу, петанк, «пляжный» волейбол на снегу, перетягивание каната в валенках, тюбинг. В завершающий день соревнований состоялся лыжный горный ультрамарафон на 60 км.

Спартакиада Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

СпартакиадаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Как отметил организатор мероприятия, директор «РФК «На спорте» Виктор Буденный, задачи мероприятия – объединение бизнеса и власти, а также популяризация спорта.

- В прошлом году мы провели летнюю спартакиаду. Результат поразил: каждый ее участник говорил о том, что спортивный праздник стал возможностью поговорить с главой района, познакомиться с руководителями надзорных органов и пр. Все до единого принимают участие теперь в зимних играх. Бизнес стремится к объединению, спартакиада дает эту возможность, - отметил организатор.

Спартакиада Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

СпартакиадаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Комплекс работает уже год. По словам заместителя генерального директора АО «Курорт Белокуриха» по стратегическому развитию Олега Акимова, за это время его посетило более 12 тысяч человек, семь тысяч из которых – на январских каникулах. Он полюбился не только жителям Белокурихи, но и жителям других городов Алтайского края, и количество гостей на открытии соревнований – подтверждение: кто-то приехал поддержать свою команду, а кто-то просто отдохнуть. Для болельщиков организовали развлекательную программу.

Спартакиада Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

СпартакиадаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

- Мы приехали как болельщики, сами живем в Белокурихе и во всех спортивных мероприятиях принимаем участие. От комплекса у нас только положительные эмоции. Правда, хотелось бы видеть больше детей на зимних соревнованиях. У нас есть все возможности для развития спорта, - рассказала жительница города-курорта Белокуриха.

Курорт растет. Спартакиада – лишь начало, ведь в будущем площадка сможет принимать и более масштабные мероприятия.

Спартакиада Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

СпартакиадаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

- В этом году мы построили новое кафе, и в ближайшее время сделаем оснеживание, чтобы работать дольше. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы «Мишина гора» целиком вошла в Белокуриху-2. Наше предложение – сделать парк развлечений, которого нет в Алтайском крае: около 20 объектов, - пояснил Олег Акимов.

Искусственную систему оснеживания планируют запустить в следующем сезоне. По словам директора комплекса Владислава Меркулова, уже подготовлен проект, водоем и трубопровод, из которого будут подавать воду к пушкам снегогенератора.

Спартакиада Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

СпартакиадаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

В будущем «Мишина гора» будет работать круглый год. Сейчас на согласовании находится детский веревочный парк. Также на комплексе планируют организовать детскую площадку и зоны отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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