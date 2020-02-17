Гендиректор «Алтайэнергосбыта» - о важнейших событиях электроэнергетики и итогах года

По словам руководителя крупнейшего гарантирующего поставщика электроэнергии Алтая, в целом год сложился успешно: увеличилось число клиентов, запущена бонусная программа, введен в эксплуатацию интернет-магазин. Об этом Валерий Нагорнов рассказал на своей пресс-конференции для алтайских СМИ.

Как заработать на энергопотреблении

Как оказалось, при правильном энергопотреблении организация может не только сэкономить расходы на энергоресурсы, но и заработать на этом. В 2019 году «Алтайэнергосбыт» привлек несколько алтайских предприятий к участию в российском пилотном проекте по управлению спросом на электроэнергию на розничном рынке.

- Со второго полугодия 2018 года стало возможным заработать дополнительные деньги на снижении электропотребления, - прокомментировал новую идею генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов. – Предприятия снижают мощность потребления в определенные максимальные часы, получая команды от Системного оператора через компанию-агрегатора (в качестве агрегатора выступил «Алтайэнергосбыт» - прим ред.) и за это получают денежное вознаграждение. Мы привлекли в проект четырех своих клиентов, которые получили выгоду до 5% от стоимости потреблённой электроэнергии в месяц.

Об энергоэффективных технологиях

Еще одним успешным проектом, по словам директора, стало завершение обновления уличного освещения в Рубцовске. На втором этапе модернизации заменили 987 устаревших светильников на современные светодиодные. Инвестиции компании на эти цели составили около 7 млн рублей. Обновленные лампы со временем окупятся - объем экономии бюджета муниципалитета на освещение - не менее 2,5 млн руб. в год.

Сложную и выверенную схему освещения внедрили энергетики и над барнаульской ледовой ареной Дворца спорта им. Г. Титова. Теперь учтены стандарты для проведения матчей более высокого уровня. При этом затраты на освещение снизились. Сумма инвестиций - около 3,5 млн рублей, экономия затрат - не менее 1,2 млн руб. в год.

Также директор отметил, что в целях снижения энергопотерь электросетевых компаний «Алтайэнергосбыт» установил за год более 40 тысяч интеллектуальных приборов учета.

В планах на этот год - инвестировать в энергоэффективность экономики региона около 200 млн рублей, в том числе в сфере водоснабжения и теплоснабжения муниципалитетов Алтайского края и Республики Алтай.

О проблемах и решениях

Снизились продажи электроэнергии на 2,1%, по словам Валерия Нагорнова во многом это предопределено теплыми зимними температурами (в Алтайском крае выше на 1,8 градусов, в Республике Алтай – на 1,1). Примечательно, что это не отразилось на прибыли компании.

- Мы успешно оптимизируем затраты и реализуем программу управления издержками. Кроме того, перешли к новому эталонному методу регулирования. В итоге доходность компании на 11% увеличилась. Подчеркиваю – это не связано с ростом цен. Раньше наша сбытовая надбавка зависела от общей цены. То есть выше стоимость электроэнергии – выше доходность. Подобную зависимость считаю неправильной, мы все-таки представляем интересы потребителей. И сегодня сложилось верное положение вещей – наша сбытнадбавка остается фиксированной, - пояснил гендиректор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов.

О платежной дисциплине, поощрениях и наказаниях

Традиционная для энергетиков проблема – долги. На начало года их сумма равна 1 млрд 329 миллионов (в т.ч. в крае – 1 млрд 152 млн рублей, в республике – 177 млн рублей).

- В 2019 году мы добились того, что задолженность не росла. Это важно. Самыми проблемными были и остаются предприятия ЖКХ. Но и здесь мы достигли положительной динамики, во многом благодаря взаимодействию с органами власти. В этом году губернатором Виктором Томенко была поставлена задача все вопросы с задолженностью решать до начала отопительного сезона и войти в него с работающими котельными. В итоге мы заключали соглашения о рассрочке, подключали под гарантии будущих расчетов, когда гарантом выступал муниципалитет и впервые за долгие годы край вошел в холодный период в прогнозируемом режиме.

Собирать долги и не накапливать их в будущем помогает также заключение агентских договоров. «Алтайэнергосбыт» собирает оплаты за услуги-ЖКХ, оказываемые предприятиями населению (тепло-водоснабжение, вывоз мусора и т.д.). Для этого компания обладает современными биллинговыми системами, разнообразными каналами оплат, развитой инфраструктурой. Таким образом растет не только качество обслуживания потребителей, но и уровень платежей за услуги ЖКХ.

Добросовестных плательщиков или тех, кто стремится таковыми стать, «Алтайэнергосбыт» поощряет призами. Так, завершилась акция «Начни зиму без долгов и выиграй приз!» - среди абонентов, не имеющих долгов или погасивших их, разыграли более 500 призов, в том числе бытовую технику.

Главное, чтобы потребителю было удобно

Для компании всегда в приоритете работа по совершенствованию системы обслуживания. В 2019 году была внедрена бонусная программа для клиентов-физических лиц, которые приобретают электротехническую продукцию или пользуются энергосервисными услугами компании, открыт интернет-магазин, где все эти товары и услуги возможно заказать онлайн. Также в минувшем году был обновлён «Личный кабинет клиента» для юридических лиц.

Про благотворительность

В течение года «Алтайэнергосбыт» был активным благотворителем. Потратив 1 млн рублей на благие цели, компания была признана победителем в краевом конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

Елена Лай.