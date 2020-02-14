Тайные мысли тех, кто находит свою единственную

Когда человека захватывает чувство, мир меняется, привычные установки летят вверх тормашками. В момент влюбленности адреналин зашкаливает, как на раскачивающихся качелях. А потом качели останавливаются, и для кого-то уже просто скрипят, а для других продолжают петь. Как повезет: затихнет влюбленность или перерастет в любовь.

Если мужчина, который до этого любил мимолетные отношения и не задумывался о будущем, неожиданно встречает свою единственную, он счастлив, даже просто «сидя с ней рядом на качелях». Ну а что думают мужчины в этот момент? Оказывается, сами себе удивляются. Мы подготовили несколько ответов от барнаульских мачо. Разговорить их было непросто, не сильно-то они распространяются на эту тему. И все же получили в итоге список тайных мыслей, о которых женщины, скорее всего, даже и не догадываются.

«Непонятно, что дальше с этим делать»

Оказывается, что неожиданно нахлынувшие чувства мужчин пугают.

- Это было так сильно, я не понимал, что с этим чувством делать, - рассказывает Андрей (45 лет). - Жениться-то мне при этом пока не хотелось.

Егор (35 лет) тоже вспоминает, что вначале его так удивила сила нарастающих эмоций, что он решил сопротивляться:

- Я даже звонить ей перестал, потому что превратился в какого-то романтичного хлюпика, - рассказывает сегодняшний счастливый семьянин. - Рад теперь, что тогда Алена сама мне позвонила, а ведь мог бы тогда, как дурак, потерять ее.

«Я могу с ней общаться часами»

Мужчинам важно и радостное общение, и комфортное молчание с любимой.

- До этого я ни с кем так долго не зависал на телефоне. Десять минут, и уже бесился, - рассказывает Андрей. - А со Светой мы по часу могли общаться. С любимой женщиной и разговаривать и молчать хорошо.

- Мне с Настей всегда интересно, - рассказывает Влад (26 лет). - До этого меня раздражали многие девушки своей легкомысленностью и малообразованностью, с ней все по-другому.

«Мне нравится смотреть на нее»

Влюбленные смотрят на даму сердца с наслаждением, она для них «ненаглядная».

- Я был удивлен, когда она мне уже после нескольких месяцев знакомства казалась все красивее и красивее. Хотя до этого у меня были девушки и с ногами более длинными, и так далее. И я всегда смотрел на ноги. А здесь у меня поменялись все приоритеты, - удивляется сам себе Николай (36 лет).

- Я тоже часто ловлю себя на том, что смотрю на Веру и думаю, какая она красивая, - поделился Олег (46 лет), ловишь эти моменты периодически.

«Мне комфортно с ней»

Эту фразу сказали почти все опрошенные нами респонденты.

- Когда с человеком комфортно, вы верите друг другу, понимаете, поддерживаете друг друга и вам интересно, - добавил Влад.

- Если человека выбираешь для жизни, смотришь, что тебе с ним придется договариваться. Что не только радости, но и трудности будут, - размышляет Олег. - И ты видишь, что можешь высказать свою точку зрения, она - свою, и вы находите взаимопонимание.

«Люблю ее, несмотря ни на что»

Наши интервьюеры отметили, что найдя свою госпожу, не замечают ее недостатков.

- Когда ты влюбляешься, ты принимаешь ее как совершенство априори, - говорит Александр (50 лет). - Я видел, что у нее характер - не сахар, но любовался, как богиней, так всю жизнь и живем. И ведь страсти не утихают, она просто заржаветь не дает.

«Мне не нужны другие, только она»

Встретив свою половину, они готовы отказаться от мимолетных связей, чтобы не потерять ее.

- В какой-то момент я понял, что Света – моя единственная. Это было после того, как я оказался в больнице, и она навещала меня. Мне было тогда 25 лет. Тогда какие-то все ложные установки о браке и свободе рухнули, я понял, что пора жениться. Выйдя из больницы, я сразу сделал ей предложение, - вспоминает Андрей.

- Я хорошо помню момент, когда я осознал, что влип, - вспоминает Илья (32 года). - Тогда оказался на вечеринке без Тани и словил себя на том, что даже флиртовать не хочу с другими девушками, хотя они были очень красивы.

Достаточно ли я хорош для нее?

Влюбленные по уши пытаются всеми силами поддержать интерес к своей персоне.

- Когда я увлекся Машей, я постоянно думал: «А как она ко мне относится? Достаточно ли я хорош для нее»,- рассказывает Константин (38 лет). – Я подглядел, что она смотрит, читает. И представьте, записался в тренажерный зал даже, чтобы выглядеть Аполлоном.

- Я размышлял впервые, а хорош ли я, чтобы быть с ней? Заслуживаю ли я ее? - вспоминает Александр.

И еще из ответов: «Я и не заметил, как она меня околдовала», «Я растекаюсь от счастья, когда она прикасается ко мне», «Как только она входит в пространство, то излучает такую энергетику, что все мужчины смотрят только на нее, хотя рядом бывают девушки помоложе и покрасивее», «Когда я думаю о ней, я и не замечаю, как улыбаюсь».

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