Идеи на 14 февраля: снежная прогулка на велике, признание «рогатому» и написание эротической картины

День Святого Валентина не нуждается в рекламе. Он привлекает, объединяет и становится поводом для необычных свиданий. Помимо баров, кафе и ресторанов барнаульцам предлагают самобытные авантюры.

Покатушки

Одной из самых спорных инициатив для Дня всех влюбленных стал «вело-день». Несмотря на то, что акция всероссийская, многие относятся к ней скептически – надо же было такое придумать! На улице все завалено снегом, на дороге – гололед… Тем не менее, мэрия призвала барнаульцев пересесть 14 февраля на велосипеды и поехать по делам или на свидание.

В День всех влюбленных для всех отчаянных на Нулевом километре с 7.00 до 10.00 будет работать энерготочка, где велосипедистов ждут угощения, вело-аксессуары и тематическая фотозона. Горожан, правда, призывают не забывать о ПДД и ездить аккуратно.

Космическая любовь

Если вы хотите провести время в более уединенной обстановке, отправляйтесь в Барнаульский планетарий. 14 февраля в 16.00 всех желающих приглашают на программу «Романтическая Вселенная» (12+) о звездных парах и созвездиях, которые запечатлели в небе романтические истории. Посмотреть ее можно будет также 17, 21, 25, 28 февраля в 15.00. Вход свободный.

Любовные представления. Фото: Барнаульский планетарий

Есть и другая - «Звезды для влюбленных». Здесь пары узнают древние мифы и легенды о любви, записанные на небе рисунками созвездий. Помимо 14 февраля зрителей ждут 18 февраля в 15.00, 20-го в 13.00, 26-го в 15.00, 27-го в 13.00. Вход бесплатный. (16+)

«Ешь, молись, езди»

Есть ли у нас в городе те, кто без ума от трамваев или троллейбусов? Наверняка! Для всех влюбленных в транспорт между остановками «Новый рынок», «пл. Октября» и «Ж/д вокзал» активисты «Барнаульского электротранспорта» будут раздавать открытки в форме сердца.

Валентинка - транспорту. Фото: "Барнаульский электротранспорт"

На валентинках люди могут написать свои пожелания, выразить любовь и благодарность «рогатому» транспорту города. Самых креативных назовут чуть позже! Акция пройдет 14 февраля с 12.00 до 14.00.

ИЗОбрази любимого

Если же вы хотите показать свою любовь не только в переносном, но и в прямом смысле, приходите в галерею «Республика ИЗО». Автор выставки «Осторожно 18+» (Екатерина Громова) в День всех влюбленных предлагает принять участие в мастер-классе по написанию эротической картины. Для гостей подготовлены все «расходники», а созданное вами произведение вы забираете себе. Вход - 700 рублей, (18+).

Мастер-класс Фото: республика ИЗО

Фотозоны

Какой может быть праздник 14 февраля без фото? Торговые центры Барнаула подготовили несколько шикарных фотозон. Сделать красивый снимок с участием профессионального фотографа можно в ТРЦ «Пионер». Красиво оформили местечко и в ТРЦ Galaxy. Там установлена фотозона в виде большого красного сердца. 14 февраля с 17.00 до 19.00 здесь тоже будет работать фотограф. Также с 17.00 до 20.00 всем желающим сделают бесплатно прическу или макияж.

Фотозона. Фото: ТРЦ Galaxy

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