Идеи на 14 февраля: снежная прогулка на велике, признание «рогатому» и написание эротической картины
День Святого Валентина не нуждается в рекламе. Он привлекает, объединяет и становится поводом для необычных свиданий. Помимо баров, кафе и ресторанов барнаульцам предлагают самобытные авантюры.
Покатушки
Одной из самых спорных инициатив для Дня всех влюбленных стал «вело-день». Несмотря на то, что акция всероссийская, многие относятся к ней скептически – надо же было такое придумать! На улице все завалено снегом, на дороге – гололед… Тем не менее, мэрия призвала барнаульцев пересесть 14 февраля на велосипеды и поехать по делам или на свидание.
Акция велосипедистовФото: предоставлено пресс-службой
В День всех влюбленных для всех отчаянных на Нулевом километре с 7.00 до 10.00 будет работать энерготочка, где велосипедистов ждут угощения, вело-аксессуары и тематическая фотозона. Горожан, правда, призывают не забывать о ПДД и ездить аккуратно.
Космическая любовь
Если вы хотите провести время в более уединенной обстановке, отправляйтесь в Барнаульский планетарий. 14 февраля в 16.00 всех желающих приглашают на программу «Романтическая Вселенная» (12+) о звездных парах и созвездиях, которые запечатлели в небе романтические истории. Посмотреть ее можно будет также 17, 21, 25, 28 февраля в 15.00. Вход свободный.
Любовные представления. Фото: Барнаульский планетарий
Есть и другая - «Звезды для влюбленных». Здесь пары узнают древние мифы и легенды о любви, записанные на небе рисунками созвездий. Помимо 14 февраля зрителей ждут 18 февраля в 15.00, 20-го в 13.00, 26-го в 15.00, 27-го в 13.00. Вход бесплатный. (16+)
«Ешь, молись, езди»
Есть ли у нас в городе те, кто без ума от трамваев или троллейбусов? Наверняка! Для всех влюбленных в транспорт между остановками «Новый рынок», «пл. Октября» и «Ж/д вокзал» активисты «Барнаульского электротранспорта» будут раздавать открытки в форме сердца.
Валентинка - транспорту. Фото: "Барнаульский электротранспорт"
На валентинках люди могут написать свои пожелания, выразить любовь и благодарность «рогатому» транспорту города. Самых креативных назовут чуть позже! Акция пройдет 14 февраля с 12.00 до 14.00.
ИЗОбрази любимого
Если же вы хотите показать свою любовь не только в переносном, но и в прямом смысле, приходите в галерею «Республика ИЗО». Автор выставки «Осторожно 18+» (Екатерина Громова) в День всех влюбленных предлагает принять участие в мастер-классе по написанию эротической картины. Для гостей подготовлены все «расходники», а созданное вами произведение вы забираете себе. Вход - 700 рублей, (18+).
Мастер-класс Фото: республика ИЗО
Фотозоны
Какой может быть праздник 14 февраля без фото? Торговые центры Барнаула подготовили несколько шикарных фотозон. Сделать красивый снимок с участием профессионального фотографа можно в ТРЦ «Пионер». Красиво оформили местечко и в ТРЦ Galaxy. Там установлена фотозона в виде большого красного сердца. 14 февраля с 17.00 до 19.00 здесь тоже будет работать фотограф. Также с 17.00 до 20.00 всем желающим сделают бесплатно прическу или макияж.
Фотозона. Фото: ТРЦ Galaxy
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оригинальное 14 февраля. Как устроить необычное свидание своей второй половинке
На носу день Святого Валентина, а с фантазией – беда? Например, мой парень в прошлом году вообще не стал заморачиваться и вместо бриллиантов подарил шаурму. Однако не все такие оригиналы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «День влюбленных: Магия любви»