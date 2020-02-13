Моральный вред. Сколько денег можно получить за падение в автобусе

Прокурор Октябрьского района Барнаула подал в суд иск в интересах 79-летней пассажирки, которая выпала из автобуса. С транспортного предприятия хотят взыскать компенсацию морального вреда.

Пенсионерка обратилась в прокуратуру после того, как в августе 2019 года получила травмы при выходе из автобуса. Водитель не убедился в том, что женщина вышла, и поехал, зажав руку бабушки дверьми. Пожилая женщина не смогла устоять на ногах и упала на проезжую часть, получив травмы. По результатам проверки прокурор обратился в суд в интересах женщины. Он оценил компенсацию морального вреда в 100 тыс. рублей. Дело уже ушло в суд.

Серьезные травмы — серьезные суммы

Как показывает практика, обычно суды поддерживают суммы взыскания, если на защиту граждан встает прокуратура.

Так, в 2017 году 57-летняя жительница Барнаула отсудила у одного из крупных автоперевозчиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после падения в автобусе №109. Предприниматель пытался оспорить решение, заявив, что хватит и 100 тысяч. Но краевой суд оставил решение районного в силе.

В июне 2019 года житель Алтайского края отсудил 240 тысяч рублей компенсации. Мужчина получил травмы средней тяжести после того, как автобус, в котором он ехал, попал в ДТП. Такая большая сумма вышла из-за того, что страховая сначала отказала мужчине в выплате. Тогда он обратился в суд, который постановил выплатить ему компенсацию, а также неустойку и штраф за несвоевременную выплату.

В 2015 году женщина во время резкого начала движения автобуса упала на пол и получила перелом, пришлось оперировать. В итоге она отсудила у перевозчика 200 тысяч рублей.

Синяки от 15 тысяч рублей

В случае, когда травмы не очень серьезные, размеры компенсаций тоже довольно скромные — но они есть. Так, в 2016 году с автотранспортного предприятия взыскали 40 тыс. рублей за падение пассажирки автобуса.

Автобус и Lexus попали в ДТП, виновником которого признали водителя иномарки. Пассажирка в момент столкновения упала с сидения и ударилась о железный поручень, получив небольшую травму.

Водителя Lexus оштрафовали за нарушение ПДД, а пассажирка заключила мировое соглашение с автотранспортным предприятием.

Автобус попал в ДТП.Фото: Олег УКЛАДОВ

В том же году женщина обратилась с жалобой в прокуратуру и рассказала, что вместе с сестрой ехала в поликлинику на автобусе. Движение маршрута из-за ремонтных работ изменили. Пенсионерка поинтересовалась у экипажа, каким образом автобус поедет дальше, и возмутилась, что ей не сказали об изменениях перед входом.

Кондуктор грубо ответил женщине и заявил, что автобус идет по новому маршруту уже давно, и все пассажиры привыкли. В этот момент водитель резко нажал на тормоз, и пенсионерка упала в салоне и получила травмы, несмотря на то, что держалась за поручень. Пожилые женщины вышли на ближайшей остановке, а автобус продолжил движение. Экипаж не оказал помощи пассажирке.

В итоге пенсионерке заплатили 15 тысяч рублей в качестве компенсации, так как при падении она отделалась синяками, которые не причинили вреда ее здоровью.

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