Барнаульцы жалуются на залепленные снегом дорожные знаки. Что делать?

После интенсивного таяния снега на выходных и выпавших осадков в Барнауле часть дорожных знаков оказалась под слоем снега. Это затрудняет движение в городе, а в некоторых случаях создает опасности на дороге. «Комсомолка» выяснила, как можно повлиять на ситуацию.

«Не видно знаков — не видно нарушений?»

Барнаулец Сергей прислал в редакцию фотографию дорожных знаков в снегу и пожаловался:

— Практически на всем протяжении Павловского тракта дорожные знаки залепило снегом. Уже второй день знаки невозможно разглядеть. Это создает опасные условия на дороге.

Оказалось, эта проблема волнует не только его. Барнаулец Дмитрий опубликовал в соцсетях фото знака «Стоп» под снежной шапкой на пересечении улиц Власихинская и Шумакова.

— Дорожники не чистят знаки от снега, многие заезжают за стоп-линию, камера фиксирует. Можно ли оспорить такой штраф? По всему городу такая ситуация. Ладно, местные, а гости, наверное, вообще попадают, — рассуждает горожанин.

Некоторые автовладельцы в шутку предлагают всем замазать снегом автомобильные номера. Но это не выход: за такое запросто можно получить штраф. А вот если нарушил, не видя знака под снегом, это можно оспорить.

Залепленный дорожный знак. Фото: Дмитрий в Barnaul 22

— Если «письмо счастья» пришло, там должен быть виден знак. Если он залеплен, а на дороге лежит снег, не позволяющий увидеть разметку, то конечно, такое нужно оспаривать, — рассуждает барнаульский автовладелец Михаил.

«Жалуйтесь в комитет»

«Комсомолка» обратилась за разъяснением в ГИБДД Барнаула. Там объяснили, что знаки, конечно же, должны быть хорошо видны. Но в обязанности сотрудников полиции их обслуживание не входит.

— Инспекторы ГИБДД в ходе рейдов исследуют дорожную ситуацию, и если замечают подобное, составляют акты и передают в отдел по дорожному надзору. Там уже составляют представление и направляют ее в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту. А у них уже есть подрядчик, который должен решать эту проблему, — сообщил руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула Геннадий Кузнецов.

Как рассказала «Комсомолке» руководитель комитета по информационной политике администрации Барнаула Екатерина Андреева, у города заключен контракт с подрядной организацией «Транссвет». В обязанности этой компании входит обслуживание дорожных знаков, в том числе их очистка и ремонт, а также проведение рейдов по выявлению проблем. Возможно, из-за обильного снегопада эта работа продвигается медленнее, чем хотелось бы.

Барнаульцы, которые заметили залепленные снегом дорожные знаки, могут направлять свои жалобы в комитет по дорожному хозяйству по телефону: 8 (3852) 371-601.

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