2020-02-12T14:28:13+03:00
Общество

Печальное зрелище: на барнаульской аллее Победы устроили незаконную свалку снега

Жители опасаются не только за судьбу аллеи, но и за коммуникации
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Свалка снегаСвалка снегаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Жители проспекта Космонавтов в Барнауле бьют тревогу: неизвестные тоннами свозят снег на аллею Победы (пересечение проспекта Космонавтов с улицей 40 лет Октября). Кто за это ответственный – никто не знает. Ситуация уже становится похожей на анекдот: куда ни звонишь, везде говорят, что это не их территория. Отчаявшиеся горожане обратились за помощью к местным депутатам.

Тамара Владимировна с горечью вспоминает, что на аллее Победы когда-то её мать посадила дерево. Уже давно аллея находится в заброшенном состоянии, но все равно многим из старшего поколения она дорога. А теперь там горы снега, которые свозят уже на протяжении почти двух недель.

- Я домком. И вот мои бабушки [жительницы дома] подходят и говорят, что снег тоннами свозят. Я пошла, посмотрела, сфотографировала и начала разбираться в проблеме. Но куда бы ни позвонила, никто не берет на себя ответственность. А ведь там проходят коммуникации: трактор приезжает расчищать площадку под новые горы снега и может задеть сети. Весь Поток без тепла останется же, - говорит женщина.

Свалка снега Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Свалка снегаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Как сообщил источник «Комсомолки» в теплосетевой компании, попросивший не называть своего имени, техника, работающая на участке, может повредить строительные конструкции, люки или даже провода:

- Я сам видел, как управляющая компания на Чеглецова наняла технику для расчистки снега у подъездов, а КамАЗ дальше пошел и вывалил все на Космонавтов. Я даже обращался в администрацию района, но мне сказали, что ничего сделать не могут, так как с ними вывоз снега не согласовывали. Как теперь найти виновных?

Тем временем, в ситуацию вмешалось алтайское реготделение «Справедливой России». Депутаты побывали на месте и направили официальные запросы в ответственные структуры.

- По последним данным заявителей, грязный снег десятками тонн привозят после 22:00 КамАЗами и сваливают его на аллею в районе Алтайского моторного завода. Жителям приходится, из-за снежных завалов, добираться до остановки трамвая в районе АМЗ по проезжей части, - отметили в партии.

Свалка снега Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Свалка снегаФото: из личного архива героя(ев) публикации

В администрации Барнаула корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что письменных обращений по поводу несанкционированной свалки не поступало.

- Администрация района в адрес отдела полиции по Ленинскому району направила запрос с просьбой установить владельца автомобиля КамАЗ, который осуществлял выгрузку снега и был выявлен в ходе рейдового мероприятия. В случае установления лиц, виновных в складировании на пересечении ул.40 лет Октября – пр. Космонавтов, им будет выдано предписание с требованием устранить нарушение правил благоустройства территории городского округа, - подчеркнули в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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