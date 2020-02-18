Алтайский эпидемиолог рассказала о том, как правильно носить медицинские маски

С подъемом заболеваемостью ОРВИ в Алтайском крае люди начали сметать с полок аптек медицинские маски. Считается, что они могут служить барьером перед вирусами, но это только при условии правильного использования.

Накануне во время пресс-конференции обо всех тонкостях профилактики ОРВИ рассказала главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

- Был введен ежедневный мониторинг ситуации на уровне Российской Федерации. Отслеживается обеспеченность масками не только краевых медицинских организаций, но и их наличие в аптеках всех форм собственности. На сегодняшний день у нас проблем по маскам нет. Даже если возникнет ситуация, когда вы пришли в аптеку и перед вами они закончились, на утро следующего дня или даже к вечеру этого их обязательно завезут. На складах в крае имеется достаточный запас, - говорит врач.

По ее словам вопрос количества никак не связан с короновирусной инфекцией. Маски – это одна из мер профилактики, которая считается довольно эффективной. Поэтому запас создается к каждому эпидсезону. Рекомендовать ее начинают с момента начала подъема заболеваемости, то есть с 1 сентября – когда дети и студенты выходят с каникул на занятия.

- Министерство здравоохранения и Росздравнадзор в ежедневном режиме мониторят ситуацию по стране и в том числе в Алтайском крае, поэтому мы каждый день получаем информацию о том, что, сколько и в каком количестве у нас есть. Есть расчетные данные, и мы даже их немного превышаем: запас масок в Алтайском крае свыше 100%, - успокаивает Ирина Переладова.

При этом специалист добавляет: мало просто носить маску. Чтобы она была максимально эффективной, необходима культура ношения:

1. Медицинскую маску можно носить только 2-4 часа подряд, после чего ее следует поменять.

2. Маску должен носить здоровый человек, чтобы не заразиться, а не больной. Больной должен лечиться дома.

3. Правильно закрывать маской не только рот, но и нос.

- Культура поведения при ношении маски – это 50% успеха. Другие 50% - это своевременная ее замена. Эффективность использования доказана, но она действует только если ее правильно использовать, - говорит специалист.

Кстати, вслед за Китаем в России среди молодежи появилась мода носить цветные лицевые респираторы. Конечно, в Поднебесной они пользуются большой популярностью из-за загрязнения воздуха, а у нас их зачастую является аксессуаром, но, по словам медиков, они также могут быть эффективны в качестве средства профилактики заболеваемостью ОРВИ.

- В лицевом респираторе есть сменные фильтры и есть определенный порядок их замены. Поэтому читайте инструкцию и действуйте согласно предписанию. Все они лицензированы в плане их применения. Это не самодеятельность, это эффективное средство защиты, - добавляет Ирина Переладова.

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