Оригинальное 14 февраля. Как устроить необычное свидание своей второй половинке

На носу день Святого Валентина, а с фантазией – беда? Например, мой парень в прошлом году вообще не стал заморачиваться и вместо бриллиантов подарил шаурму. Однако не все такие оригиналы. Поэтому «Комсомолка» подготовила подборку самых необычных идей для свиданий на 14 февраля в Барнауле.

Полет на вертолете (6+)

Ну, мужики, крепитесь! В День Святого Валентина на кого-то из вас падет жребий просмотра фильмов «Сумерки», «Три метра над уровнем неба», «Дневник памяти», «Виноваты звезды», и, конечно, же «50 оттенков серого», в котором главный герой прокатил любимую на личном вертолете. И у барнаульцев появилась такая возможность: агентство «Счастье в подарок» предлагает 20-минутный полет на вертолете Robinson. По словам администратора, это одна из самых востребованных услуг. Находясь в «вертушке», у вас будет возможность взглянуть на город с высоты птичьего полета. Разве не красота?

Кстати, этот вариант рассматривают и как семейный полет на вертолете. Но учтите, что детей пустят «на борт» только в сопровождении взрослых.

Стоимость: 15 тыс. рублей

Вдвоем за гончарным кругом (12+)

Гончарная школа «Колокол» предлагает не только занятно провести время вдвоем, но и оставить частичку памяти: будь то кружка или мисочка, а если вы опытный гончар, то, может, и вазу.

- Это возможность на мастер-классе 14 февраля влюбиться друг в друга заново. Попробовать что-то новое вместе. И это новое может стать вашим хобби и занятием для души! Это ещё один повод порадовать близкого человека, привести его в атмосферное место, где мастер проведет индивидуальный урок только для вас двоих. Музыка, огоньки и приглушенный свет - немного романтики среди повседневности, - рассказали в школе.

Мастер-класс будет длиться два часа. На протяжении всего индивидуального занятия вам будет помогать мастер.

Стоимость: 4 тыс. рублей

Мгновение в Италии

С 14 по 16 февраля в барнаульском кинотеатре «Премьера» пройдет фестиваль «Итальянские истории о любви». Влюбленным покажут такие фильмы как «Помнишь меня?» (12+), «Сделано в Италии» (16+), «Счастье быть одной» (16+) и другие.

Стоимость: 150 рублей за билет

Конная прогулка (12+)

Каждая девушка мечтает о принце на белом коне. Сойдет даже не белый конь, а серый, в яблоках…. Одним словом – любой. День всех влюбленных – прекрасный повод устроить конную прогулку.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в агентстве «Счастье в подарок», сейчас еще остались места на 14 февраля, но разбираются они весьма быстро. Прогулка займет час, но за это время вас ждет необычное приключение.

- На месте вас встретит инструктор, проводит к лошадям, проведет инструктаж по управлению лошадью и технике безопасности, это займет около 15 минут. Опыт не важен, вам подберут лошадку исходя из вашего уровня подготовки. Попробовав себя в седле, вы отправитесь на прогулку по природе, на протяжении всей прогулки вас будет сопровождать инструктор на своей лошади, он будет держаться чуть в стороне, чтобы не смущать своим присутствием. И не забудьте взять с собой лакомство для лошадок – несколько морковок или кусочков сахара, - рассказали в агентстве.

Стоимость: 2 тыс. рублей

Релакс в метре друг от друга (18+)

Некоторые спа-салоны предлагает провести оригинально 14 февраля, лёжа на кушетке и закатывая глаза от наслаждения. Во время процедуры вы можете ни на секунду не расставаться и даже сможете держаться за руки. Процедуры все предлагают разные, но в основном это разогрев в сауне, массаж и уход за телом. В общем, полный релакс!

Стоимость: от 4 тыс. рублей

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