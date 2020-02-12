Мерзлые и дорогие. Связан ли дефицит огурцов с коронавирусом?

На минувшей неделе я два дня подряд не могла купить огурцы в ближайшей «Марии-Ра» на Павловском тракте. На вопрос, куда же они подевались, менеджер отчеканил: «У нас их нет», не вдаваясь в объяснения. Кстати, в эти дни не было на прилавках и перцев. А кабачков и вовсе днем с огнем не сыщешь.

Позвонив наутро в овощной магазин на Малахова 90г, услышала бодрый голос с кавказским акцентом:

- Агурцы сегодня по 190, перцы по 220.

- Дороговато, - вздохнула я.

- А ты что, дарагая, их прадавать сабираешься? - засмеялся мужчина на том конце провода. - Зато не китайские - с Израйля!

С дефицитом овощей на этой неделе столкнулись и другие мои коллеги.

- У нас в Камне-на-Оби, в «Марии-Ра» в минувшие выходные огурцов совсем не было, купили в «Пятерочке», но какие-то мерзлые, - рассказала Анна Москаленко.

- Я в «Магните» купил два огурца за 140 рублей, - говорит корреспондент Денис Борзов.

Еще одну коллегу удивил дефицит лука в «Ленте», другую поразило, что в «Марийке» огурцы «Индустриального» продавали аж по триста рублей.

Китай здесь не при чем

Связан ли дефицит овощей в супермаркетах с вспышкой коронавируса, мы решили узнать напрямую у специалистов.

- Запрета на ввоз продукции из Китая в связи со вспышкой заболеваемости нет, - утверждает Анатолий Самсонов, заместитель начальника управления Россельхознадзора по Алтайскому краю. - У нас есть запрет на ввоз семечковых и косточковых (яблок, груш и т.д.). Он вступил в силу еще с 10 августа. С 6 января этого года был запрещен ввоз цитрусовых из Китая. Связано это с тем, что в данной продукции неоднократно выявлялись карантинные вредные организмы. Например, в яблоках, грушах - восточная плодожорка, в цитрусовых - фруктовые мухи и т.д. Но эти решения были приняты до того, как распространился всем известный коронавирус.

По словам Самсонова, огурцов из Китая в Алтайский край вообще не поступает:

- В прошлом году у нас была растаможена 2671 тонна овощей и фруктов. Это были яблоки, томаты, персики, лимоны, нектарины, виноград, орехи и хурма. Как видите, огурцов не ввозилось, в основном, это были яблоки и томаты. В этом году из Китая поступило 170 тонн продукции - виноград, киви, хурма, - перечислил собеседник.

По его словам, огурцы поступают в продажу из местных тепличных хозяйств и республик Средней Азии.

Просто совпадение?

На вопрос «А может быть республики Средней Азии раньше выдавали за свою китайскую продукцию, поэтому теперь и дефицит?», эксперт ответил так:

- Наши специалисты контролируют ввоз продукции из республики Казахстан. Да, мы выявляли случаи, когда та сторона пыталась ввезти китайскую продукцию, выдав за свою. Эти попытки пресекаются.

Самсонов заметил, что действительно, была десятидневная пауза в завозе китайских продуктов.

- Я думаю, это было связано с тем, что предприниматели осваивали поступившую новую информацию, задумывались не повлияет ли она на поставки, плюс новый год был в Китае, - предположил представитель Россельхознадзора. - Сейчас поставки идут. Буквально на днях хурму завезли. Она была естественно проверенная, досмотренная на наличие карантинных объектов.

Косточковые и цитрусовые сегодня идут из средней Азии, Молдавии, Южной Америки, Турции. Цитрусовых много из Африки Марокко, Египта.

- Так что рынок пустовать не будет, а с дефицитом огурцов там явно другие причины, скорее всего, просто совпадение, - подытожил Анатолий Самсонов.

Искусственный ажиотаж?

Вечером 11 февраля в «Марийке» у дома снова не было огурцов. Зашла в овощной киоск на другой стороне Павловского тракта и увидела их за 220 рублей.

- Я не хотел сначала брать, думал - не продам. Неудобно по такой цене выставлять, но люди постоянно спрашивают, значит готовы покупать. В итоге к вечеру практически ничего не осталось. Завтра цена уже будет 250 рублей, - рассказал хозяин киоска.

На вопрос: «Почему огурцы такие дорогие?», я вновь услышала опостылевшее слово - коронавирус.

- С Китаем границу перекрыли, - невозмутимо объяснил продавец.

- Простите, но специалисты только что мне объяснили, что огурцов у нас из Китая нет,- возмутилась я .

- Да, эти из Казахстана, - согласился хозяин киоска.

- Но почему же они дорогие? - не унималась я. - Скажите честно, искусственный ажиотаж, как с гречкой был.

- Возможно, - отвел в глаза сторону владелец киоска. Потом добавил: «Хотя вы зря думаете, что к нам из Китая огурцы не возили…»

- Выдавая за среднеазиатские?

Киоскер «красноречиво» промолчал…

Мнение

Вячеслав Вакаев, депутат АКЗС

- К счастью, зависимость России от импортных и в частности китайских продуктов значительно снизилась в последние годы. Поэтому перебои в поставках если и будут влиять на цены, то в незначительной степени. И, надеюсь, будут скорректированы выбросом на рынок дополнительной отечественной продукции, что даст еще больше возможности для развития отечественных производств. Может быть, для тепличного хозяйства «Индустриальный» теперь есть возможность расширить рынки в том же Приморье. Но попытки заработать на этой ситуации однозначно будут… Потому что недобросовестные предприниматели будут стараться поднять цены под предлогом далекой эпидемии. И здесь, я думаю, необходимо вмешательство органов власти, чтобы не допустить спекуляции в этой сфере.

Кстати

А как с косметикой?

Из Поднебесной к нам поступают не только продукты питания. «Китая» много и на рынке красоты. Так, например, в Барнауле находится известная компания «МейТан», 60% продукции которой изготавливается на заводах Китая.

- Разумеется, мы следим за развитием ситуации с коронавирусом, однако паники среди партнеров или оттока покупателей нет. За последний месяц не отмечено снижения продаж продукции китайского производства, - прокомментировала президент компании Любовь Леванюк.

Из возможных рисков она отмечает увеличение сроков производства продукции, так как в данный момент продлены новогодние каникулы в Китае и ограничены перемещения населения по территории страны.

Опасения по поводу того, что коронавирусом можно заразиться через продукцию, произведенную в Китае, в компании считают не более, чем выдумкой:

- Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, как и другие вирусные заболевания, он не передается через поверхности предметов (упаковку, сырье) и, следовательно, товар, произведенный в Китае, не является переносчиком заболевания. Более того, даже если допустить, что каким-то образом вирус может передаваться через предмет или продукт, контейнер с продукцией идет к нам из Китая около месяца, ни один вирус не проживет столько вне человека. Мы находимся на постоянной связи с нашими китайскими партнерами и владеем информацией обо всех рисках и предпринимаемых мерах предосторожности.

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