Олимпийский чемпион Олег Домичек: Тренер сказала «Беги и кайфуй!»

17-летний биатлонист Олег Домичек ворвался в большой спорт, буквально с корабля на бал. Отправляясь на III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанну, признаться честно, мало кто думал, что оттуда он вернется чемпионом.

- Вообще мы отправляли Олега на Олимпиаду просто попробовать. Уже во время гонки, когда у него сначала один промах был, а потом второй, конечно, сердце екнуло, надежда пропала, но на остальных-то выстрелах он собрался! – рассказывает тренер юного спортсмена Лилия Кокорина. - Он мне потом рассказывал: «Я сделал, как вы мне сказали: «Просто беги и кайфуй!». А потом я вышел с рубежа и мне сказали, что лидером буду я, ну я и понесся». Плюс норвержец сделал три промаха, а это уже слишком много, отыграть эти секунды сложно…

Вот и сейчас, Олег, наверно не до конца понимает, что с ним произошло. Скромно отвечает на вопросы журналистов и говорит, что пока до звездной болезни далеко, мол он все тот же парень из села Лесное, что под Бийском. Но тренер, подающего надежды биатлониста, добавляет:

- Если что - корону сшибем.

Олег Домичек и его наставникиФото: Анна СЕМИНА

Но это все шутки. Своего подопечного она очень любит и много времени уделяет ему – за последние три месяца она практически не живет дома – все время в разъездах.

- Дело в том, что так как Олег несовершеннолетний, ему перевозить оружие нельзя. Обязательно должен быть взрослый сопровождающий, - рассказывает Кокорина. – Поэтому мне приходилось провожать его на сборы, потом со сборов и так далее.

А вообще, мир мог и не узнать о Домичеке-биатлонисте. Дело в том, что он начинал заниматься мотоспортом, а уж потом произошел какой-то переломный момент и парень встал на лыжи. Его наставники, а также титулованный спортсмен, олимпийский чемпион, старший тренер по биатлону КАУ «ЦСП» Сергей Тарасов признаются, что еще каких-то полтора года назад Олег показывал посредственный результат, а потом, как говорится, «взялся за ум». Теперь он не вылезает с крупных стартов и еле-еле успевает учиться, а ведь в этом году ему сдавать выпускные экзамены. Да какой там! Он к ним еще не допущен! Не написал итоговое сочинение, правда, при этом учится на «хорошо» и «отлично» и идет на медаль.

Награды алтайского спортсменаФото: Анна СЕМИНА

Похоже, идти на медаль – теперь это его цель по жизни. Помимо юношеских Олимпийских игр в конце января он также взял «бронзу» на первенстве мира, где, к слову, выступали ребята на год старше него, а это, по словам специалистов, в их возрасте практически как пропасть. Организм еще растущий, тело меняется, а вместе с ним и показатели.

- Конечно, Олег еще вырастет, но ненамного, - говорит его тренер.

И, скорее всего, в отличие от тех же фигуристок, которые в 14-15 лет становятся олимпийскими чемпионками, а уже потом начинают взрослеть и зачастую не могут выполнять некоторые элементы из-за особенностей фигуры, такое Домичеку не грозит.

Хоть тренеры и говорят, что отправляли биатлониста просто попробовать свои силы, к соревнованиям готовились целенаправленно.

Олег Домичек с медалями юношеской Олимпиады и первенства мираФото: Анна СЕМИНА

- Лично для меня юношеские Олимпийские игры были главным стартом сезона. Готовиться я к нему начал еще летом – сборы проходили в Солоновке, потом в Екатеринбурге, в Сочи, - рассказывает спортсмен. - Уже непосредственно на трассе перед стартом настраивал себя только на результат. Перед нами бежали девочки и на тот момент мы уже знали, что они взяли «золото» - Алена Махова выиграла гонку. Иногда так случается, что если кто-то начинает хорошо выступать, то все остальные стремятся за ним. Так и получилось – мы взяли второе «золото».

Олег говорит, что показать отличный результат ему в какой-то степени помогла отрешенность от окружающего мира – для него Олимпиада была первым международным стартом и своих соперников он не знал. А оценивать обстановку на трассе было некогда. Так что и бояться особо не пришлось.

Конечно, были и неудачи из-за которых не удалось взять две золотые награды, но это все мелочи. Технику бега и стрельбу еще можно поправить. Сложнее всего биатлонисту приходится ломать себя на бытовом уровне.

Награды биатлонистаФото: Анна СЕМИНА

- На сборах в Сочи их часто кормили гречкой. А что? Для русского человека это привычная еда, но Олег ее вообще не ест,- со смехом рассказывает наставница спортсмена. - Когда отправляли его в Италию, успокоили – сказали, что там будут макароны.

Впереди у Домичека грандиозные планы: сдача хвостов в школе и подготовка к первенству России, которое состоится уже в марте. Так что времени на отдых совсем нет.

Кстати, на ЕГЭ он выбрал физику и обществознание, но куда поступать дальше пока не придумал. Больше склоняется к МЧС.

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