«Горбатый» на миллион: в Барнауле продают дорогущий «Запорожец»

В Барнауле выставили на продажу ЗАЗ-968 МР 1987 года. «Горбатый» накатал уже 17 тыс. километров. Это серьезная цифра для коллекционного авто. Тем не менее, продавец уверяет, что машина почти в идеальном состоянии.

Объявление появилось на сайте «Авто.ру» 5 февраля, «Запорожец» высоко оценили, ведь он неоднократно участвовал в выставках и даже брал первые места.

- «Запорожец» последние несколько лет ездил только на выставки, был почти всегда в призах. Он находился только в гараже или на подземной парковке, даже резина на нем еще советская, заводская, - рассказывает автор объявления, пожелавший сохранить анонимность.

Удивительно, но даже все элементы подвески, которые можно «убить» всего за пару сотен километров, тоже заводские. Продавец уверяет, внешний вид «горбатого» первозданный. По его словам, машину ни разу не подкрашивали в месте сколов, а царапин «всего пару штук, и то незаметных».

Есть и приятный бонус для коллекционеров и ценителей. Редкая система ручного управления, как на мотоцикле.

- В машине есть система бесконтактного зажигания и ручное управление для инвалидов с одной поврежденной рукой или одной ногой, - рассказывает автор объявления.

Салон запорожца

При этом в автомобиле неожиданно шикарный салон – красная кожа в отличном состоянии для 33 лет. Также в комплектации ЗАЗ-968 МР карбюраторный неприхотливый мотор V4 объемом 1,2 литра и мощностью 42 лошадиные силы. Сама модель производилась с 1979 по 1994 год.

После делового разговора автор объявления признался, что владелец готов поторговаться. По словам продавца, новый хозяин купил «горбатого» в шикарном состоянии, чтобы попытаться продать именно за миллион. В случае, если «железный конь» не найдет нового «богатыря», владелец оставит машину себе.

Кстати, это не единственный «Запорожец» в России, который хотят продать за огромные деньги. Например, в Санкт-Петербурге на «вторичке» есть собрат алтайского ЗАЗа за 2 млн рублей. Однако он стилизован под экипаж пожарной машины, что придает дополнительный лоск предложению.

Фото: auro.ru

А на алтайском рынке есть еще один дорогущий выпускник российского автопрома. Это легендарная «Волга» - «Чайка» аж 1981 года выпуска. Шикарный автомобиль продается за 3,5 млн рублей. ГАЗ можно смело назвать советским минивеном, ведь в нем 7 мест.

Фото: auto.ru

- Суперсалон-велюр. «Чайка» стояла на балансе в городском комитете и обслуживала только первых лиц, состояние на пять с плюсом, - сообщается в объявлении.

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