«И так всё утекает». Нужны ли Барнаулу снегоплавилки

Безумный снег вдохновил барнаульцев на причудливые бизнес-идеи. Пока корреспондент «Комсомолки» Иван Олексюк пытался продавать сибирский снежок москвичам, барнаульский предприниматель Иван Рейзбих предложил перетапливать сугробы.

- Я подумал: город дает участок, мы - плавилку, город возит снег, мы даем тепло - всем выгодно, - рассказывает бизнесмен.

«А нужны ли головняки»?

Станции, где плавят снег, есть в Москве, Санкт- Петербурге, соседнем Новосибирске. Например, в столице 56 таких «мартеновских печей» переплавляют половину снега (в этом году большинство, видимо, отдыхают).

На первый взгляд, механизм прост: снег падает в горячую воду в большом котле, плавится, фильтруется и утекает в канализационные сети.

По первоначальным подсчетам бизнесмена, «таялка» должна была обойтись максимум в 30 миллионов рублей. И окупиться лет через пять - шесть. С этими цифрами и благими намерениями потенциальный инвестор и отправился в мэрию. А вышел озадаченный, размышляя: «А нужны ли мне эти головняки?».

- На рабочем совещании выяснились моменты, о которых даже не подозревал, - поделился предприниматель. - Спасибо, специалисты открыли глаза.

Один из таких «головняков» – ответственность за чистоту талой воды. Снег-то будут привозить «изувеченный», грязный. В Новосибирске, например, первое ЧП случилось через неделю после начала работы станции. В снегу в невероятном количестве бултыхались колеса от машин, пластиковые трубы, картонные коробки. Станция закряхтела от натуги и заглохла. Наладить очистки и фильтрацию в таком экстремальном режиме - особые расходы.

- Если вдруг талая вода будет не 100 процентов чистой, нам грозят большие штрафы от природоохранной прокуратуры, - говорит Рейсбих. - С затратами на очистку, транспортировку воды и т.д. стоимость станции увеличивается чуть ли не до 200 миллионов (!) рублей, и непонятно когда все окупится – призадумался инвестор.

Снегоплавильная станция в Новосибирске. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

«Окей, парень»

Пока Иван Андреевич размышляет на тему: «А мне это надо?», в мэрии решили изучить вопрос детально.

- Сегодня экономисты производят расчеты с различными вариантами финансирования, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации города.

В это же время в ООО «Водоканал» решили обсчитать, во сколько обойдется установка локальных очистных сооружений. На наш вопрос: «Какие функции в решении проблемы возьмет на себя город, какие инвестор?», в мэрии ответили уклончиво - мол, всё будет решаться после появления расчетов.

- В любом случае, проект будет сопровождаться администрацией города на всех стадиях, начиная от определения земельного участка, - подчеркнули в экономисты мэрии.

- Будет идеально, если город скажет: «Окей, парень, давай вместе строить», мы готовы дать тепло, которое городу будет выгодно, - заметил Рейсбих. – Но если это будет игра в одни ворота: «Окей, парень - строй сам» - тогда увольте…

Мнения

«Тема изучается»

Анатолий Воронков, первый замглавы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу:

- Пока эта тема только появилась в пространстве, в повестке дня ее изучение. В генплане подобные объекты заложены. Наверное, такие станции должны быть в каждом городе, где много снега. Стоит заметить, что в Барнауле места снегоотвалов компактно размещены в каждом районе, и рукав вывоза небольшой, в отличие от того же Новосибирска. С другой стороны, при обильных снегопадах они наполняются, здесь, по идее, должна сработать такая снегоплавильная станция. Но для осуществления идеи требуются большие вложения. Возникает много финансовых вопросов. Просто так станцию не построишь, нужны очистные сооружения, нужно подвести газ и т.д. – все затратно. Тем не менее, тема из повестки не уходит. Мы готовы рассмотреть коммерческие предложения.

«Это бешеные деньги»

Сергей Корепанов, директор фито-завода, член городской общественной палаты:

- Когда мы ездили в снежный рейд как представители общественной палаты, я слушал грамотные аргументы на эту тему от специалистов. Они считают, что нецелесообразно строить подобную станцию сейчас в нашем городе. Это бешеные деньги, и городу она сейчас не нужна. Вопрос, связанный с ней, пока изучают для общего развития.

«Смеяться охота»

Игорь Афонин, директор промышленного предприятия, изобретатель:

- Мне лично над этим смеяться охота. Территория большая, есть куда снег складывать. Тепло будет, он растает, и разговоры закончились. Посмотрим честно, город наш не растет, молодежь утекает, как и снег по весне, потому что работы нет. Лучше нормальное производство открыть, чем эту фигню. А инвестору, который сюда захочет деньги вложить, придется сто лет ждать, когда окупится, никакой логики.

«Для инвестора – чревато»

Владимир Низамов, инженер:

- Для инвестора, конечно, есть риск. Без предметно-описанных договорных отношений с администрацией соваться в это дело чревато (к примеру, доступ к канализации город должен гарантированно обеспечить, прописав все в договоре и т.д.). Но даже и при наличии гарантий чревато, потому что вдруг кинут - и замучишься доказывать, что ты не верблюд .

«Лучше бы технику снегоуборочную»

Анна Шамина, председатель ТСЖ:

- Для нас важно сэкономить деньги жильцов при уборке снега, и вряд ли эта станция позволит их сэкономить. Наше ТСЖ, например, никогда не вывозит снег. Нам есть его куда закинуть - на газон, на детскую площадку, за домом нынче кидали. Денег в эти бураны хватало только на трактор, складывались три ТСЖ. Трактор берет по полторы тысячи за час. Соседний дом возит на грузовиках, договариваются с частниками. Некоторые дома уже, самое малое, по 20 тысяч заплатили за вывоз. Тут платишь за погрузчика, машину и трактор. Вывозят снег кто куда… Кто в отвал бросает, кто в лес, что поближе. Доехали - скинули. Вообще, я считаю, лучше бы на эти миллионы в город больше техники снегоуборочной купили.

«Нужно считать и тестировать»

Владислав Вакаев, депутат АКЗС

- Прежде чем покупать, нужно считать. Здесь важно понять себестоимость вывоза кубометра снега в снегоотвал и стоимость кубометра того же снега в снегоплавильной машине. Очевидно, что дорогостоящая установка в 200 миллионов рублей – неподъемная для нашего города. И опыт покупки подобных машин соседями тем же Новосибирском показывает, что они и дороги, и неэффективны. Но это не значит, что мы должны отказываться от современных технологий. Я бы предложил в тестовом режиме использовать мобильные снегоплавильные установки. Они тоже есть и стоят на порядок дешевле. Порядка 15 миллионов рублей. Возможно, наши изобретатели могли бы сделать и дешевле. Еще одна мысль: организация таких «плавилок» рядом с ТЭЦ, у канализационных стоков тоже меняет цену вопроса. А так просто купить, чтобы станция простаивала - явно коррупционный оттеночек просматривается. Был же уже скандал в Питере, когда купили несколько установок по 127 миллионов рублей непонятно для чего, а там и зима-то раз в три года снежная…

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