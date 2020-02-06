Судятся, ругаются, банкротятся. Как жители Алтайского края воюют с «Марией-Ра»

Барнаульское ТСЖ воюет с магазином «Мария-Ра» в доме на проспекте Ленина, 26. До последнего времени товарищество в основном выигрывало суды против ритейлера. Но сейчас, похоже, организацию не спасти — «Мария-Ра» подала иск о банкротстве ТСЖ с долгом на сумму 1,8 млн рублей. Это далеко не единственный случай конфликта с крупной торговой сетью в крае: жители барнаульского микрорайона №17 устали от грузовиков, мешающих им пройти к домам, а в Камне-на-Оби семья и вовсе обвинила местный магазин в порче их жилья. «Комсомолка» выяснила подробности этих историй.

Девятилетняя война

По словам председателя ТСЖ «Ленина, 26» Татьяны Головиной, магазин изначально не захотел уживаться с собственниками дома мирно: регулярно оставался должен за коммунальные услуги. В разное время товарищество требовало от «Марии-Ра» восстановить окна, убрать разгрузочную, платить арендную плату за вывеску и кондиционер на стене.

— Только в 2011 году «Мария-Ра» была должна нам около 180 тыс. рублей. При бывшем председателе ТСЖ они не платили вообще. На сегодня их долг — 90 тыс. рублей, из которых 70 — это текущее содержание, — рассказала Головина.

В ТСЖ посчитали, что из-за холодильных аппаратов, которые постоянно работают в магазине, дом переплачивает за электричество около 40 тыс. в месяц. Кроме того, часть других коммерческих организаций в доме (а их всего 11) тоже грешат этим.

Двор дома на пр. Ленина, 26. Фото: скриншот видео «Толк»

Но и это еще не все беды. Магазин провел демонтаж своей разгрузочной. Однако пристрой разобрали не до конца, в результате он перекрывает доступ к канализационному выпуску одного из подъездов. Если случится авария, к нему будет не подступиться.

В мае 2017 года суд обязал «Марию-Ра» выплатить ТСЖ 1,9 млн рублей за аренду участка, на котором магазин организовал разгрузочную. Но в кассации решили, что компания должна меньше — всего 85 тыс. рублей. «Мария-Ра» потребовала вернуть переплату. Но ТСЖ за 1,5 года уже успело потратить деньги на нужды дома. Взять их негде, ведь собственных средств у организации нет. И «Мария-Ра» подала на банкротство товарищества. Сейчас идет первая стадия — наблюдение.

— Решать конфликт мирно они не хотят. Рассрочка их не устраивает. Обиделись, наверное, из-за того, что снесли их пристрой и не даем разгружаться с дворовой территории, — считает Татьяна Головина.

Председатель ТСЖ «Ленина, 26» Татьяна Головина. Фото: скриншот видео «Толк»

Даже если ТСЖ в итоге обанкротится, суды не закончатся. У жильцов есть и личные счеты с «Марией-Ра». Например, под квартирой Татьяны Головиной находится склад, который сделали в 2017 году. А с 2016 года по закону нельзя оборудовать складские помещения под жилыми.

Грузовики преткновения

С января 2020 года жители дома на проспекте Красноармейском, 61 воюют с ТОЦ «Гулливер» и «Марией-Ра», которая там находится, за проезд к дому. Из-за обильного снегопада подъезды к многоэтажке заужены, а грузовики ритейлера перекрывают дорогу жильцам дома.

В администрации «Гулливера» рассказали «Толку», что у них все законно и согласовано. После очередных сражений товарищество собственников «Факел» перегородило проезд к дому бетонными конусами и согласовало схему проезда в комитете по дорожному хозяйству. Но ТОЦ и «Марии-Ра» это не понравилось, они требовали убрать конусы. В итоге они внезапно пропали. Председатель «Факела» написал заявление в полицию по этому поводу.

Между тем грузовики все так же перегораживают проход людям. Это подтверждает глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк:

— Зашел лично к администратору магазина в «Гулливере», попросил чуть сдвинуть машину для разгрузки. Вышли, посмотрели и не стали ничего делать. Народ так и просачивался в течение всей разгрузки между сугробом и бампером.

Грузовик «Марии-Ра» возле ТОЦ «Гулливер».Фото: Олег УКЛАДОВ

Он также подчеркнул, что в условиях крайне снежной зимы предприниматели не торопятся помогать городу расчищать снег, а подобными действиями лишь усугубляют ситуацию.

Победа Волынкиных

С «Марией-Ра» ссорятся не только в Барнауле, но и в районах. Некоторые даже побеждают. Так, семья Волынкиных из Камня-на-Оби выиграла суд против торговой сети. Люди требовали возмещения материального ущерба в связи с порчей их жилья.

Как ранее писала «КП»-Барнаул», дом семьи пришел в негодность из-за подтопления талыми и грунтовыми водами. Это происходило из-за строительства магазина торговой сети. В ходе рассмотрения судебного дела провели ряд экспертиз, по итогам которых была однозначно установлена вина компании.

Магазин «Мария-Pa» построили в 2013 году в 11,5 метрах от дома Волынкиных. После этого усадьбу систематически начали подтапливать грунтовые и паводковые воды. В результате дом стал разрушаться. Глава семьи пытался прекратить затапливание участка: рыл канавы, укреплял дом арматурой, штукатурил, но все оказалось бесполезно.

Семья требовала взыскать с «Марии-Ра» стоимость дома, хозпостроек и земли — в общей сложности более 2,5 млн рублей, а также 100 тыс. рублей за услуги своего юриста и судебные расходы.

Однако суд взыскал стоимость дома согласно экспертизе — 890 тыс. рублей. Также фирму обязали выплатить жене владельца дома компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей. Также на компанию возложили расходы семьи по оплате госпошлины (7,5 тыс. рублей), услуг юриста Волынкиных (16 тыс. рублей) и плату за подготовку заключения (6,5 тыс. рублей). В удовлетворении остальной части иска отказали.

Компания «Мария-Ра» обжаловала это решение в Алтайский краевой суд. В конце 2019 года он оставил решение первой инстанции в силе.

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