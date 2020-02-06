2020-02-06T09:30:41+03:00
Общество

Назад в СССР: барнаульское кафе-закусочная «Вобла» отмечает юбилей

Заведение открылось 6 февраля 2015 года
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«Вобла» отмечает 5-летний юбилей.«Вобла» отмечает 5-летний юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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5 лет назад в этот день открылось первое кафе-закусочная «Вобла», сразу завоевавшее популярность и известность среди барнаульцев и жителей нашего региона.

Днём рождения сети кафе-закусочных «Вобла» считается 6 февраля 2015 года: именно в этот день была презентована первая «Вобла» в классическом советском стиле в Индустриальном районе Барнаула в районе новой «Ленты».

За пять лет в каждом районе нашего города открылось шесть заведений в данном формате, а также по одному в Рубцовске и Бийске.

«Вобла» отмечает юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Вобла» отмечает юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

В каждой «Вобле», как в любимой многими советской пивнушке, есть столы со стульями и классические «стояки», а также вся знакомая с детства атрибутика советского интерьера. Закусочная похожа и одновременно и на классический павильон времен развитого социализма, и на папин гараж, что завален всякими странными и очень интересными штуками, которые без труда узнает любой из тех, кто родился и пожил в 70−80-х годах прошлого века: конечно, тут деревянные лыжи, авоськи, бутылки из-под портвейна, санки, сифоны, ракетки, вымпелы разных сортов.

«Вобла» отмечает юбилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Вобла» отмечает юбилей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода Андрей Солодилов отмечает, что развивать собственный общепит компания решила не столько с бизнес-целями, сколько для повышения культуры употребления пива.

Андрей Солодилов, председатель совета директоров «Барнаульского пивоваренного завода»:

- Когда только запускалось первое заведение такого формата, у нас были сомнения на счет его перспектив. Сейчас понимаем, что они были напрасны. Мы хотим популяризировать культуру пития. Если мы не будем предоставлять места для подобного времяпрепровождения, люди пойдут на улицы и будут пить во дворах на лавочках, на детских площадках. Не думаю, что это лучше.

«Вобла» отмечает юбилей. Фото предоставлено БПЗ.

«Вобла» отмечает юбилей. Фото предоставлено БПЗ.

Меню каждой «Воблы» простое и вкусное: несколько сортов пива, пельмени, манты, салаты, рыба, закуски по-прежнему стоят недорого. Это является важной частью стратегии сети. Кстати, в честь первого юбилея в каждом кафе сети закусочных «Вобла» весь февраль гостей ждут интересные и вкусные акции и подарки.

«Вобла» отмечает юбилей. Фото предоставлено БПЗ.

«Вобла» отмечает юбилей. Фото предоставлено БПЗ.

«Вобла» отмечает юбилей. Фото предоставлено БПЗ.

«Вобла» отмечает юбилей. Фото предоставлено БПЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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