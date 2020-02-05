Женщины привыкли командовать, поэтому в парных танцах им приходится ломать себя

Мир давно танцует бачату. Россия недавно, но активно начала танцевать бачату. В Барнауле же это направление только-только начало развиваться благодаря тренерам школы танцев LOS RUMBEROS. О том, что это за танец, кто может его танцевать и что мешает плохому танцору, рассказывают тренеры школы Ирина Пилипенко и Тимур Гизатулин.

- Вы оба пришли в танцы уже взрослыми людьми. Как это сучилось?

Ирина: Да, мне тогда было 40 лет. До этого работала в Горэлектросети, в договорном отделе. Ну а танцы, конечно, это была мечта детства - платья, стразы, туфельки. Наверное, каждой девушке хочется побыть красивой принцессой. И мечта должна осуществляться! Однажды я случайно наткнулась на журнал, в котором увидела рекламу школы танцев для взрослых. Думаю – пойду. В итоге этот журнал пролежал у меня в машине целый год . Однажды я его достала вновь и решила - или сейчас, или никогда! Я пришла абсолютно нулевой, ведь танцами никогда в жизни не занималась и не умела абсолютно ничего. Поэтому я не рискнула пойти в группу – было страшно и стыдно, а записалась на индивидуальные занятия. В итоге жизнь перевернулась на 180 градусов. Семья была в шоке - мол, с чего это вдруг я на старости лет собралась танцевать. Но после первого конкурса, на котором присутствовал мой муж, он подошёл и сухо сказала: «Ладно, танцуй!». С тех пор ко мне никогда не было вопросов о том, почему я пришла домой поздно, почему вдруг уехала куда-то на фестиваль даже в Новый год.

Тимур: Однажды мы с другом попали на съемки фильма «Когда цветет папоротник». И пока записывали несколько дублей, одна девочка пригласила меня на открытый урок по танцам. В тот день у меня был скучный день рождения, я спрыгнул с тарзанки, повредил ногу, потом вспомнил про приглашение и решил – почему бы и нет. Правда, первый урок я просидел на «скамейке запасных», так как болела нога. Но потом начал ходить и затянуло…

- Сколько лет нужно заниматься, чтобы стать преподавателем танцев?

Тимур: Сколько совесть позволит.

Ирина: Да, это так. Сегодня, к сожалению, есть такие случаи, когда человек позанимался пару месяцев и решил, что его уровня достаточно для преподавания. Некоторые даже не заморачиваются сходить в школу танцев и чему-то учиться, просто открывают YouTube и - вперёд!

Тимур: Да, особенно часто такое явление в больших городах типа Москва, Санкт-Петербург.

Насколько бачата популярна?

Тимур: Начну с того, что в конце 2019 года бачату признали нематериальным наследием ЮНЕСКО - и музыку, и сам танец. А ведь когда-то бачата была запрещена. Сейчас она стала культурным достоянием. В мире бачата является одним из самых популярных социальных танцев. В России это направление развивается семимильными шагами - проходит много фестивалей, появляется много хороших преподавателей.

Ирина: Бачата - это уже не просто уличные танцы, это уже конкурсы с большой буквы. Это чемпионаты мира. И чтобы туда попасть, нужно пройти довольно жесткий отбор.

- На чемпионатах по бачате подстраивают ли конкуренты друг другу козни?

Ирина: Может, такое и есть в большом спорте, но в социальные танцы люди приходят не с детства, а вполне осознанно, поэтому проигрыш воспринимаешь не так катастрофически. Здесь больше важно общение. Например, когда ты один из глухой Сибири приезжаешь на чемпионат, тебя поддерживают так, будто в зале сидят одни твои родственники.

- Вы ошибались на сцене?

Тимур: Да. Если ты не собран, расслаблен, тебя легко может что-то отвлечь. Помню, у меня был случай, когда я только начинал профессионально выступать – поймал на себе чей-то взгляд из зала и начал танцевать именно для этого человека. В итоге всё я забыл вообще, сбился.

Ирина: Да, и в такие моменты в голове внезапно образовывается большая черная дыра. Однажды мы танцевали на каком-то мероприятии, и в какой-то момент я понимаю, что не помню, что нужно делать дальше. И, судя по тому, что нет никакого ведения со стороны Тимура, он тоже всё забыл. Далее – секундная пауза и начинаешь просто импровизировать. Главное – не встать как столб, продолжать двигаться.

- У вас на занятиях по бачате, как и везде в парных танцах, дефицит мальчиков?

Ирина: Да, дефицит есть. Бывает соотношение 1 к 2. Но благодаря тому, что мы в парах постоянно меняемся, танцуют абсолютно все!

Тимур: Бачата – это социальный танец, для которого свойственна смена партнеров. Если в бальных танцах есть привязка к какому-то конкретному партнеру, то здесь нет. Например, в Европе почти все танцуют бачату, нет никакого дефицита в партнерах. Даже не обязательно знать язык - вы просто приезжаете и танцуете.

- В танце всегда ведет мужчина. Однако современные женщины очень независимы. Насколько это проявляется в танце? Как сложно им подстроиться под, скажем так, волю партера?

Ирина: Такая проблема действительно есть. Многие женщины эмансипированы, привыкли командовать, в том числе мужчинами, но в танце всё должно быть наоборот. Да, были случаи, когда поначалу женщины чувствуют себя не в своей тарелке, даже возмущаются - как так, я не могу, чтобы мной управляли! Но потом привыкают, понимая смысл – партнер главный потому, что он задает эмоциональность танца, движение, характер. Конечно, это и вопрос доверия - танцуя, мы учимся доверять друг другу, что очень важно. В жизни этого многим не хватает.

Тимур: Когда я пришел в парные танцы, у меня сильно поменялось отношение женщинам. Как бы это правильно сказать – я стал меньше бояться, что ли… Танцуя, ты хочешь – не хочешь, но касаешься друг друга, происходит тактильный контакт. И это не идет в сравнение даже с разговором по душам. Это нечто другое. Большее. Но при этом в танце ты определяешь четкие границы.

- Научить танцевать можно любого? Есть ли люди, которые совершенно не приспособлены к танцу?

Ирина: Если есть желание научиться танцевать, то нужно в любом случае пробовать! Даже если у вас нет слуха, даже если у вас какие-то ограниченные возможности... Например, в Екатеринбурге недавно был проект, в котором танцевали не слышащие и не видящие и люди. Одни ориентировались на вибрации, другие - на тактильные ощущения. Это было очень трогательно. Они захотели и смогли! Это еще раз доказывает, что нет никаких ограничений – ни возраст, ни вес, ни отсутствие опыта вас не должны останавливать, если есть желание.

- Говорят, что танцы хорошо влияют на работу мозга? Вы по себе замечали? Вдруг, неожиданно стали на дважды два считать примеры из высшей математики?

Ирина: Умнее мы точно не стали (смеется – прим. авт.). Да и в танцах счет-то нужен только до восьми! Но… Когда ты начинаешь учить базовый шаг - это работа ног, а потом добавляешь элементарные движения рук, то твои ноги просто встают колом. И в такие моменты твой мозг начинает активно работать – как же все это совместить.

Тимур: Когда ребята приходят первый раз, они и руки то не могут поднять, так как тело перестает слушаться. Танец – это все-таки история не про ум, а про тело, умеешь ли ты его чувствовать и совладать с ним. Часто на занятиях люди выявляют зажимы, мы их прорабатываем и всё приходит в норму. А когда приводишь к гармоничному состоянию тело, то часто и жизнь налаживается – как говорится, эффект на голову.

- В парных танцах партнеры касаются друг друга – не все готовы к тому, что тебя будет трогать чужой человек…

Тимур: В танце ты определяешь границы. Да, ты касаешься, но ты же не собираешься делать каких-то «противозаконных» действий…

Ирина: У многих в головах есть восприятие, что другой человек пытается коснуться тебя с какой-то целью – сексуальной, или, например, с целью удара и т. д. И в любом случае, если от родственников мы ожидаем мягкого и нежного тактильного контакта, то от чужого человека ждем чего-то другого, боимся, относимся к этому очень насторожено. Но никто никогда не думает о том, что с тобой будут просто танцевать без какой-либо подоплеки.

- Что на самом деле мешает плохому танцору?

Ирина: Его лень, нежелание добиться чего-то.

Тимур: Точно не то, о чем вы подумали! Мешает голова, забитая кучей разных мыслей.

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