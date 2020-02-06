Ждали распродажу на новые автомобили? Время пришло!

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Только два дня!
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МЕГА-ВЫГОДНО! Самые большие скидки на ВЕСЬ модельный ряд!
АНТ
Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai
Телефон: (3852) 29−00−20
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Сайт: www.hyundai-ant22.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU