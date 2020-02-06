2020-02-06T05:41:45+03:00
Авто

Ждали распродажу на новые автомобили? Время пришло!

Только два дня! МЕГА-выходные в Автоцентре АНТ - официальном дилере Hyundai!
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Самые большие скидки на ВЕСЬ модельный ряд!Самые большие скидки на ВЕСЬ модельный ряд!
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Только два дня!

8 и 9 февраля!

МЕГА-выходные в Автоцентре АНТ!

Вас ждет МАКСИМАЛЬНАЯ выгода на все автомобили Hyundai!

Скидка по госпрограмме 10%, скидка за trade-in до 350 тысяч рублей!

МЕГА-ВЫГОДНО! Самые большие скидки на ВЕСЬ модельный ряд!

АНТ

АНТ

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

Телефон: (3852) 29−00−20

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д

Сайт: www.hyundai-ant22.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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