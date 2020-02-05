2020-02-05T10:34:36+03:00
Экономика

Считай, планируй, проверяй

Эксперт Сбербанка рассказал студентам, как правильно сберечь и приумножить накопления
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Занятие прошло в понятной и наглядной для студентов форме. Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"Занятие прошло в понятной и наглядной для студентов форме. Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"
Изменить размер текста:

Сбербанк проводит лекции в российских вузах на тему «Как стать финансово грамотным человеком», где эксперты банка рассказывают студентам о премудростях обращения с деньгами и о том, как сохранить свои накопления. Проведение лекций - традиционная активность банка, приуроченная к Дню студента.

Это важно для всех

Одна из лекций на днях состоялась в стенах Алтайского государственного педагогического университета.

«Мы рассказываем студентам о подходах к индивидуальному финансовому планированию, к пониманию основ экономики, к тем базовым вещам, которые должен знать каждый современный человек. Сегодняшний студент - уже активный участник экономики. Завтра он будет работать, зарабатывать деньги, думать о доходах, затратах, накоплениях, инвестициях и экономических факторах», - говорит спикер, управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

По мнению Антона Милютина, студент - это тоже активный участник экономики. Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

По мнению Антона Милютина, студент - это тоже активный участник экономики. Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

По его мнению, понятие о финансовой грамотности должно появляться у человека ровно с того момента, когда он первый раз получил в свое распоряжение какие-либо средства.

«Мы активно продвигаем тему финансовой грамотности в текущей деятельности. Взаимодействуя с клиентом, мы обсуждаем с ним его действия, помогаем выбрать тот или иной продукт. Ошибка считать, что банку не нужен грамотный потребитель. По мере усложнения продукта и ускорения темпов жизни важно, чтобы человек, приходящий в банк, четко понимал, что он хочет, имел возможность сделать правильный выбор и в конечном счете в этом выборе не разочаровался», - добавляет эксперт.

Соцопрос, результаты которого представили студентам, показал, что только 20% населения страны уверены в том, что разбираются в финансовой сфере. А без правильного планирования расходов можно влезть в долги, импульсивные покупки также ничего хорошего не сулят. Безопасность при работе с персональной информацией тоже немаловажная часть, ведь если к постороннему человеку попадут данные, к примеру, банковской карты, то можно лишиться своих накоплений. Помимо этого, очень важно перед подписанием внимательно читать договоры.

Стоит задуматься

Побывавшие на лекции студенты признались, что получили много полезной информации. И, судя по активности на мероприятии и вопросам лектору, уже начали задумываться о будущей пенсии, инвестициях и ипотеке.

«Финансовая грамотность - это не первый проект, с которым мы работаем, и многие образовательные организации края уже ощутили на себе положительные результаты такого сотрудничества. Еще один плюс, что сегодня к нам пришел управляющий банком, а это очень важно, когда информация поступает из первых уст - она интересна, необычна и, я думаю, пробудит интерес у наших студентов», - говорит ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Студенты согласны с мнением руководителя вуза. Кто-то из них до сегодняшнего дня мало задумывался о том, как правильно распоряжаться своими финансами, а некоторые аспекты вовсе казались чем-то непонятным, но на деле все намного проще.

«Лекция была информативна. Особенно понравилась часть про безопасность, потому что даже я в своей жизни уже встречала сообщения о списании средств с банковских карт, но это сразу бросалось в глаза, потому что они приходили со странных номеров, - говорит студентка исторического факультета Арина Коробейникова. - А вот о том, что в предоставлении кешбэка могут быть какие-то подводные камни, я даже не догадывалась. Теперь буду внимательнее читать договоры».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт: в ситуации с коронавирусом виноваты китайская медицина и особенности китайского государственного управления
Глава одного из крупнейших российских поставщиков китайской электроники объясняет, что привело к эпидемии и чем это опасно для экономики
Новости 24
Спасатели советуют жителям Алтайского края не гулять и не ездить за город
Недостроенную высотку на муниципальной земле не могут продать в Новоалтайске
Александр Соболев дебютирует в составе «Спартака»
Три завода-фантома обнаружили на Алтае
ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию
Барнаульские депутаты хотят вернуть прямые выборы мэра города
В Барнауле на пр. Ленина скопилась самая длинная за неделю пробка
Сергей Шубенков рассказал о желании переехать в другую страну
150 домов в Барнауле остались без воды из-за порыва трубопровода
В Барнаул съезжаются со всей России учиться cыроделию
До плюс 12 ожидается на Алтае
Алтайские полицейские спасли пенсионерку от верной смерти в метель
Отец с дочерью погибли на пожаре
В Алтайском крае из-за снега рушится крыша в ветхих многоквартирных домах
В Алтайском техуниверситете отметят День науки
Барнаулец так хотел спать, что проник в чужой дом
В Камне-на-Оби закрыли детский сад из-за угрозы обрушения крыши
Барнаульские осужденные бесплатно убрали улицы от снега