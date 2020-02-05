Считай, планируй, проверяй

Сбербанк проводит лекции в российских вузах на тему «Как стать финансово грамотным человеком», где эксперты банка рассказывают студентам о премудростях обращения с деньгами и о том, как сохранить свои накопления. Проведение лекций - традиционная активность банка, приуроченная к Дню студента.

Это важно для всех

Одна из лекций на днях состоялась в стенах Алтайского государственного педагогического университета.

«Мы рассказываем студентам о подходах к индивидуальному финансовому планированию, к пониманию основ экономики, к тем базовым вещам, которые должен знать каждый современный человек. Сегодняшний студент - уже активный участник экономики. Завтра он будет работать, зарабатывать деньги, думать о доходах, затратах, накоплениях, инвестициях и экономических факторах», - говорит спикер, управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

По мнению Антона Милютина, студент - это тоже активный участник экономики. Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

По его мнению, понятие о финансовой грамотности должно появляться у человека ровно с того момента, когда он первый раз получил в свое распоряжение какие-либо средства.

«Мы активно продвигаем тему финансовой грамотности в текущей деятельности. Взаимодействуя с клиентом, мы обсуждаем с ним его действия, помогаем выбрать тот или иной продукт. Ошибка считать, что банку не нужен грамотный потребитель. По мере усложнения продукта и ускорения темпов жизни важно, чтобы человек, приходящий в банк, четко понимал, что он хочет, имел возможность сделать правильный выбор и в конечном счете в этом выборе не разочаровался», - добавляет эксперт.

Соцопрос, результаты которого представили студентам, показал, что только 20% населения страны уверены в том, что разбираются в финансовой сфере. А без правильного планирования расходов можно влезть в долги, импульсивные покупки также ничего хорошего не сулят. Безопасность при работе с персональной информацией тоже немаловажная часть, ведь если к постороннему человеку попадут данные, к примеру, банковской карты, то можно лишиться своих накоплений. Помимо этого, очень важно перед подписанием внимательно читать договоры.

Стоит задуматься

Побывавшие на лекции студенты признались, что получили много полезной информации. И, судя по активности на мероприятии и вопросам лектору, уже начали задумываться о будущей пенсии, инвестициях и ипотеке.

«Финансовая грамотность - это не первый проект, с которым мы работаем, и многие образовательные организации края уже ощутили на себе положительные результаты такого сотрудничества. Еще один плюс, что сегодня к нам пришел управляющий банком, а это очень важно, когда информация поступает из первых уст - она интересна, необычна и, я думаю, пробудит интерес у наших студентов», - говорит ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Студенты согласны с мнением руководителя вуза. Кто-то из них до сегодняшнего дня мало задумывался о том, как правильно распоряжаться своими финансами, а некоторые аспекты вовсе казались чем-то непонятным, но на деле все намного проще.

«Лекция была информативна. Особенно понравилась часть про безопасность, потому что даже я в своей жизни уже встречала сообщения о списании средств с банковских карт, но это сразу бросалось в глаза, потому что они приходили со странных номеров, - говорит студентка исторического факультета Арина Коробейникова. - А вот о том, что в предоставлении кешбэка могут быть какие-то подводные камни, я даже не догадывалась. Теперь буду внимательнее читать договоры».