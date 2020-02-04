«С виду такой интеллигентный»: алтайского душителя судят спустя 27 лет после двойного убийства

В марте 1993 года Барнаул обсуждал два загадочных убийства молодых женщин. Одну из них нашли в овраге недалеко от Власихинского кладбища, другая оказалась задушена в собственной квартире. Для обычных жителей между этими случаями не было ничего общего. Следователи подозревали водителя трамвая — но доказать его причастность не смогли. А спустя 27 лет наказание, похоже, настигнет виновного. Эти преступления удалось раскрыть команде первого отдела СУ СКР по Алтайскому краю во главе со следователем по особо важным делам Дмитрием Рыльским.

«Сдали» бывшая жена и друг

Обе жертвы были задушены и ограблены — пропали их драгоценности и другие ценные вещи. Среди подозреваемых первого преступления фигурировал 34-летний водитель трамвая. Уже на тот момент у него было 13 лет тюремного «стажа». Но следователей сбил с толку самооговор его брата, который тогда взял вину на себя. Его даже взяли под стражу, но мужчина стал путаться в показаниях: не мог ни причину убийства назвать, ни показать место, где нашли тело.

— Повторял только: «Что-то нашло на меня», и все. А в итоге уже в 1994 году он признался, что убийца — его брат, а он оговорил себя из родственных чувств. И сообщил, что тот пришел к нему в гости с другом-цыганом и этой девушкой. На ней было много золотых украшений, и он позарился на них. Взял электрический шнур и задушил несчастную, а тело сбросил в овраг кладбища. Следователи провели очную ставку, но каждый из них пенял на другого. Цыган выгораживал приятеля, а его жена вообще создала ему ложное алиби. Так и застопорилось дело, — объяснил следователь.

В итоге дело было приостановлено. Но не забыто…

Машина СКР.

— У нас есть такая практика: перечитывать старые материалы. Все они распределены по графикам. И иногда находим что-то. Так и в этот раз: подняли уголовное дело по факту убийства первой женщины, и стало ясно, что вот же он — убийца, — рассказал Дмитрий Рыльский.

Когда к делу вернулись вновь, все свидетели оказались живы и более словоохотливы. Друг-цыган поведал следователям жуткие подробности: ведь убийство произошло на его глазах. Жена подозреваемого уже 12 лет как была бывшей. Она-то и рассказала о другом преступлении «душителя».

Из убийцы в наркоторговцы

Вторая убитая была одноклассницей друга-цыгана. Он сам рассказал приятелю, что хорошо она обеспеченная, и у нее есть чем поживиться. В апреле 1993 года они пришли к женщине в гости с предложением решить возникшие у нее проблемы. Сидели, пили чай, и в какой-то момент цыган отлучился из комнаты. Водитель трамвая воспользовался этим и задушил хозяйку квартиры удавкой.

— Его бывшая жена призналась, что создала для него алиби, потому что боялась его. Когда стали проверять ее слова, нашли второе дело. Цыган подтвердил, что так и было. За злоумышленником установили наблюдение и выяснили, что он еще и спайсы продает. Видимо, сил на более серьезные преступления не осталось, перешел на «пенсионный» досуг. Был «охотник» — стал «грибник», — пошутил следователь.

Следователь по особо важным делам, подполковник юстиции Дмитрий Рыльский. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Так уже в сентябре 2019 года 59-летний неоднократно судимый мужчина снова оказался перед лицом правосудия. Поначалу он отпирался, сваливал вину на брата, а про второе преступление вообще говорил, что знать не знает убитую. Но потом, увидев, какая на него собрана фактура, разговорился.

— Им, конечно, в первую очередь движет желание скостить себе срок. Потому что в тюрьму, как ни крути, не хочется — он вышел в последний раз в 2012 году, успел социально адаптироваться, завести новую семью, родить второго сына, которому сейчас 12 лет. К тому же он инвалид, имеет легочное заболевание, так что с учетом его возраста он реально опасается тяжести длительного заключения, — говорит Дмитрий Рыльский.

Родные жертв были шокированы тем, что через столько лет убийцей оказался тот, кого подозревали. Конечно, у них есть претензии к тогдашнему следствию. Но вместе с тем они испытали и чувство удовлетворенности тем, что рука правосудия все-таки настигла его.

Криминальный Дон Жуан

Расследование всех трех уголовных дел завершено. Мужчина уже предстал перед судом — первое заседание состоялось 3 февраля 2020 года.

— Внешне он выглядит как интеллигент, а откроешь биографию — и видишь матерого уголовника, который только прикидывается порядочным человеком. Шутка ли — сидит с 17 лет, настоящий бандит. При этом достаточно обходительный, не лишен интеллекта — тюремные «университеты» тоже определенный жизненный багаж дают. Даже татуировки у него аккуратные, — рассуждает следователь.

Следственный эксперимент с обвиняемым. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Еще во время следствия по убийствам в 1994 году мужчина уволился из депо и с тех пор не имел постоянной работы. Зарабатывал, очевидно, кражами и грабежами — за что и сидел периодически. Но жена (та, что свидетельствовала против него) не была против такого заработка. Мужчина сам от нее ушел — к другой женщине. Ее, судя по всему, тоже устраивала такая жизнь.

Сейчас криминальный Дон Жуан сотрудничает со следствием, и даже заключил досудебное соглашение — сдал в отместку своего друга-цыгана, который оказался его «коллегой» — совершил двойное убийство. Оно тоже оставалось нераскрытым долгие годы.

— Если бы те убийства раскрыли сразу, он бы так легко не отделался. Ему вполне могли бы дать высшую меру наказания — расстрел. Если бы даже не успели привести приговор в исполнение, заменили бы на пожизненное. А сейчас из-за досудебного соглашения ему не назначат больше 2/3 от максимального срока. За убийства его будут судить по старому кодексу, ему грозит от 8 до 15 лет. И за наркотики так же, — пояснил Дмитрий Рыльский.

Суд частично сложит наказания за каждое преступление. Дело рассматривают в особом порядке — это значит, что подсудимый не будет иметь права оспаривать приговор. А его вынесут уже очень скоро.

— Несмотря на мой достаточно большой опыт работы — 18 лет стажа, все равно не получается быть равнодушным. Даже разговаривать с этим человеком непросто. Но приходится — по цыгану еще следствие идет, — признается следователь.

Учитывая такое активное сотрудничество мужчины со следствием, на зоне он, скорее всего, будет вести себя примерно и «дружить» с администрацией колонии. А значит, если болезнь не «съест» его раньше, вполне может выйти по УДО.

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