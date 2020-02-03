Новые факты о загадочном исчезновении алтайского фотографа

Два с лишним месяца назад при странных обстоятельствах исчез известный барнаульский фотограф Александр Волобуев. Последний раз я слышала его в ноябре, перед злополучной поездкой. Говорил, что уезжает в Москву. Голос был грустный.

В столице Александр участвовал в съезде фотохудожников. А потом пришло известие, что Саша пропал, появились листовки поисковой группы «Лиза Алерт»: «Помогите найти человека».

Ориентировка на Александра ВолобуеваФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волобуев должен был 17 ноября вылететь из Москвы в Барнаул. Выехал из гостиницы в аэропорт, но в Барнаул так и не прилетел. В больницах, которые обзвонили, а некоторые и посетили добровольцы, Волобуева не нашли. Полиция за это время ничего определенного родственникам тоже не сообщала.

Но вот под Новый год на квартиру Волобуева в Барнауле пришло письмо из Замоскворецкого отдела полиции в Москве, адресованное ему - Александру Павловичу Волобуеву.

- Там сообщается, что 19 ноября (это был третий день с момента пропажи, - прим. ред.) Александр обращался в полицию по факту утери паспорта, - рассказал «Комсомолке» Валерий Волобуев, брат художника. В письме указано: «по вашему сообщению отказано в возбуждении уголовного дела, факт кражи исключается полностью».

- Я рассказал об этом в отдел полиции Бассманного района, который занимается делом о пропаже брата, - говорит Валерий Павлович. - Там удивились, сказали, что проверят версию… Но пока тишина… А уже несколько недель прошло.

Кстати, в сообщениях в Фейсбуке был комментарий, что похожего на Волобуева человека видели в метро 24 ноября.

- Привлекло внимание, что у него на шее висел профессиональный фотоаппарат с огромным объективом. Он поехал дальше «Комсомольской» по красной ветке на север. Мне показалось, тот в метро немного не в себе был, «ошалевший», или показалось.... Аппарат дорогой, небрежно висел и был включён, - пишет автор сообщения.

Но родственники уверены, что это был не Александр, так как свою аппаратуру перед поездкой в Москву он оставил дома в Барнауле.

- Вы скажете: «Напился художник и пропал». Стоп. Это Москва, там полиции больше, чем население города Горно-Алтайск. В Москве на каждом столбе висит по несколько камер наблюдения. Я давно знаком с Александром Павловичем и могу сказать, что он не пил до отключения сознания. Если в каком-то транспорте или на улице он оказался нетрезвым, то его должна задержать полиция, и через какое то время все бы разрешилось, - пишет в своем посте на эту тему арт-критик Вадим Климов.

Климов напоминает, что Александр Волобуев серьезный, уважаемый фотохудожник. Последние годы он занимался собственными художественными проектами, у него прошли большие выставки, вышла книга. Он был членом творческого союза. В этот раз ездил в Москву на мероприятие союза.

Александр ВолобуевФото: Олег УКЛАДОВ

- Барнаул знает всех своих олдскульных фотографов, которые и сейчас современны и интересны. Александр Волобуев - один из самых ярких, - пишет поэт Наталья Николенкова. - Многие из нас по его снимкам могут проследить собственную жизнь. Саша - настоящий профессионал. А ещё он умный интересный человек, хороший друг, значимая фигура для нашего города и края. В известие о его исчезновении невозможно поверить до сих пор. Я каждый вечер перед сном молюсь за него, чтобы был жив-здоров и вернулся. Все друзья Саши, знаю, до последнего будут надеяться на лучшее.

А из московской полиции, по словам родственников пропавшего фотографа, пока никаких известий - тишина.

- Нас поразило, что в отделе полиции, где его ищут, даже не знали об этом заявлении от 19 числа, которое было подано в другой отдел полиции, - говорят родственники фотографа.

Только цифры

По данным МЧС и МВД России, в год в стране пропадают более 120 тысяч человек, в день - до 300 человек. Из них большую часть составляют мужчины - почти 59 тысяч, 38 тысяч - женщины, 23 тысячи - дети.

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