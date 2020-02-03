Кажется невероятным, но факт. На Алтае посреди зимы проснулись клещи! Кровососущих паразитов принесли местные жители в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай.

Как сообщили в пресс-службе местного управления Роспотребнадзора, 24 января живых клещей сняли с крупного рогатого скота в Майминском районе. И тому есть закономерное объяснение – бывают случаи, когда клещи просыпаются. А в 2001 году выход кровососов из зимней спячки чуть не обернулся трагедией: мужчина в Усть-Коксинском районе заразился клещевым тифом с яркой клинической картиной. Клещ активизировался в теплом хлеву.

- О такой неожиданной опасности животноводы должны знать. Кроме того, клещи в хлеву опасны не только для людей, но и для животных, которые могут через переносчиков заразиться анаплазмозом, эрлихиозом или Ку-лихорадкой. В случаях обнаружения иксодовых клещей надо обратиться к ветеринарным работникам, которые, скорее всего, посоветуют провести акарицидную обработку скота, - рассказали в управлении.

Активность клещей ожидается в середине апреля, а продлится она до второй декады июня. Чтобы исключить появление паразитов зимой, фермерам необходимо проводить обработку вплоть до глубокой осени.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в нашем регионе случаев укуса клещей зимой не зарегистрировано. Но, если вдруг с вами произошла такая беда, то вы можете обратиться за помощью для снятия паразита в ближайший травмпункт.

Стоит напомнить, что клещи являются переносчиками многих опасных заболеваний. Поэтому, чтобы удостовериться в том, что угрозы заражения нет, вы можете сдать клеща для исследования на наличие вируса клещевого энцефалита. Для этого необходимо поместить кровососа в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (ул. М. Горького, 28).

И, наконец, наилучшая защита от клеща и передающихся от них болезней – вакцинация. По словам главного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой, в настоящее время вакцинация идет полным ходом, так как сейчас – самое оптимальное время. Прививки делают круглый год, но лучше озаботиться этим до наступления тепла – в декабре, январе и феврале.

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