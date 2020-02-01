На Алтае пришлось ночевать зимой в палатке: блогер без денег идет вокруг света

Житель Читы Антон Шангин резко изменил свою жизнь и отправился в опасное путешествие. В одиночку пошел из Забайкалья босиком и решил обойти земной шар! В тинейджерстве он мечтал стать музыкантом, но по совету родителей поступил на программиста в один из новосибирских вузов. В итоге он не гитарист и не программист, а путешественник.

Карты, деньги, две пары обуви

В мае 2019 года Антон вышел из Читы с твердыми намерениями и пустым кошельком. Он решил победить дикую природу, как Беар Гриллс в передаче «Выжить любой ценой». В пути экстремал уже девять месяцев, он прошел часть Бурятии, Байкал, Иркутск, Красноярск, Шерегеш. Зимой он дошел до Кузбасса и Сибири, пересек Кемерово, Томск, Новосибирск, и вот он в Барнауле.

- В Алтайском крае меня встретили теплее всего, чего, правда, не скажешь о погоде. Здесь мне подарили палатку, приютили в шикарном лакшери-доме, и я решил остаться в городе на неделю. До этого я делал перерывы, только когда ездил расстаться с девушкой и заработал ужасную мозоль (это были два разных случая - прим. авт.), - рассказывает путешественник, блогер Антон Шангин.

Как рассказывает читинец, сначала было очень сложно распрощаться с опекой родителей. Его мама очень переживала, звонила и присылала статьи про туберкулез, чесотку и другие болезни. А потом просто умоляла вернуться домой. Однако путешественник оказался непреклонен.

Блогер решил окунуться в снег

Антону не страшны никакие трудности: он ночевал в сене, в школах, в палатке в минусовую температуру. Блогер двигается налегке – в его рюкзаке только самое необходимое. Даже еду он с собой не взял: покупал ее, просил, зарабатывал помощью по хозяйству, рыбачил.

На грани Алтая

25 января молодой человек вышел из Искитима. Впервые он ночевал в палатке при -8 градусах. Чтобы минимизировать потери тепла и не отморозить почки, лег на бок и даже уснул. На подходе к столице Алтайского края Антон обнаружил, что стал героем всех местных СМИ. В Барнауле он сходил и на радио, и на телевидение, а интернет-порталы написали о нем уйму новостей.

- Люди из Барнаула беспокоятся за меня, пишут про надвигающийся шторм, а я не знаю, что и делать. Идти, наверно, я же отморозок, - иронизирует Антон Шангин.

Путешественник уже попал в несколько серьезных передряг. Один раз он случайно поучаствовал в поисково-спасательной операции, едва удержался на подъеме в гору на Байкале, переплывал «дочь Байкала» - Ангару. Самым необычным событием за весь свой поход считает встречу с бандитами, которые подарили ему новую пару обуви. За девять месяцев Шангин прошел больше трех тысяч километров, стер десятки пар носков, кроссовки и походные ботинки.

Антон Шангин путешествует по России пешком

Путешественник считает, что это только начало, планирует максимально экстремальный маршрут – зайти в Сирию, несмотря на советы знакомых этого не делать, и даже сказал, что не против попадания в плен.

- Я хочу пройти этот путь по максимуму, и если мне кто-то говорит остановиться или чего-то не делать, я делаю это с удвоенной силой, - делится путешественник.

Почему Шангин путешествует

По словам блогера, ему надоело жить не своей жизнью. Он собрался с силами и сделал важное решение – выбрать свой путь самостоятельно. И в переносном, и в прямом смысле слова.

- Сидеть в офисе, глядя в монитор и нажимая кнопки, думая, когда же ты пойдёшь домой - это не работа. Ехать в Турцию по путёвке на две недели, чтобы посидеть в баре и у бассейна – это не путешествие, - говорит Антон.

Он считает, что жизнь, которую ты посвящаешь самопознанию, расширению границ своего мировоззрения, «прокачке себя на всех уровнях» - это и есть путешествие.

После Барнаула блогер отправится в Бийск, а потом на границу с Казахстаном. Весь свой путь он оценивает в семь лет и надеется, что за это время заработает популярность, признание и, конечно же, денег.

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