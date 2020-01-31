Пристав из-за лени прощала должникам штрафы ГИБДД до 5 тыс. рублей

Тридцатилетняя жительница Турочака предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Судебный пристав-исполнитель не только закрывала глаза на штрафы жителей Турочакского района, но и вносила в информационную программу сведения о том, что должники расплатились.

Так, несколько автонарушителей сами того не ведая, избавились от штрафов ГИБДД. Речь идет о суммах от 500 до 5000 рублей

«Фея в погонах» делала это исключительно для того, чтобы облегчить себе работу.

- Чтобы окончить исполнительное производство, сотруднику нужно ездить по селам, искать этих людей, проводить какие-то дополнительные исполнительные действия, – рассказал «Комсомолке» Глеб Деребизов, руководитель Турочакского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Республике Алтай. – Часто это сделать довольно проблематично. У приставов один автомобиль на район, дают его не всегда, потому что с бензином проблема. Соответственно, возникает необходимость использовать личный транспорт. А это какие-то затраты на тот же бензин, амортизацию. А здесь человек решил: зачем все это делать, если можно, не выходя из кабинета, оформить несколько документов и закрыть исполнительное производство.

Нарушения (все они датируются 2018-м годом) вскрылись при комплексной московской проверке. Обвиняемая вину не признала и от дачи показаний отказалась.

В службу судебных приставов молодая женщина пришла в 2016 году, в момент проверки уже была заместителем начальника отдела. Теперь карьера в органах ей уже не светит, а по предъявленным обвинениям грозит до четырех лет лишения свободы.

Читайте также:

Житель Бийска пойдет под суд за угрозу убить судебного пристава

Житель Бийска накопил задолженность по оплате коммунальных услуг. Это стало поводом, чтобы к нему домой пришла судебный пристав для совершения исполнительных действий (подробнее)