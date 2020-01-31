Фотоподборка брошенных машин, ставших сугробами

Барнаул накрыло снегом. Брошенные во дворах машины сейчас уже и не увидеть – они превратились в сугробы. Корреспонденты «Комсомолки» прошлись по улицам и сделали фото «похороненных» под снегом машин барнаульцев.

Вредно ли оставлять машину на улице зимой

Автовладельцы спорят о том, как влияет снег на оставленную машину. Кто-то считает, что замерзают все жидкости, застывает подвеска, моторное масло превращается в кашу, колеса спускаются и резина приходит в негодность.

Другие автовладельцы доказывают, что хардкорная зимовка никак не влияет на состояние автомобиля.

- На самом деле, оставлять на зиму автомобиль на улице на длительное время не так уж опасно. Главное вовремя очищать снег с крыши, капота, багажника и стекол, так как он может продавить как железо, так и окна. Но если вы решили вернуть машину «к жизни», нужно подождать пару дней после морозов, пока станет потеплее и после этого аккуратно ее заводить и тянуть, если это потребуется, - рассказывает владелец автомастерской Виктор Риттер.

Также он отметил, что когда снег тает на автомобиле, это приводит к коррозии. Поэтому лучше почаще мыть машину зимой и вовремя счищать все, что остается после снегопадов.

Когда «подснежники» эвакуируют

Почти всегда забытые хозяевами автомобили мешают уборке снега, которого в этом году выпало очень много. В таких случаях соседи зачастую жалуются в ГИБДД и требуют эвакуировать машину на штрафстоянку.

- Нет таких условий, временных рамок, когда можно эвакуировать брошенный автомобиль. Хоть он стоит месяц, хоть два, хоть всю зиму. Если он не нарушает ПДД, то забирать его на штрафстоянку мы не можем. Но если он мешает уборке снега, то решить вопрос можно следующим образом: обратиться в управляющую компанию, в ТСЖ, или договариваться с владельцем, - пояснили в ГИБДД по Алтайскому краю. – Мы не можем забрать авто, а вдруг его хозяин на вахте? Человека нет полгода, он возвращается, а машины нет. Он подает в угон, а потом выясняется, что машину эвакуировали. И кто потом будет платить эвакуаторщику?

В итоге некоторые авто так и остаются в снежном плену до середины весны. Есть тут, правда, и плюсы - владельцам не приходится платить за стоянку, и не нужно менять резину на зимнюю!

Погружение в снежную стихию. Фото 1 - декабрь, фото 2 - январьФото: БОРЗОВ Денис

Читайте также:

Для снега места не было: почему Барнаул «утонул» в сугробах

Эта зима запомнится барнаульцам частыми снегопадами, которые парализовали работу общественного транспорта, несколько раз создавали десятибалльные пробки и даже заставили министра транспорта региона опоздать на работу (подробнее)

Лишимся ли урожая? Чем грозит фермерам и дачникам большое количество снега

Экстремальные снегопады в этом году доставляют проблемы всем без исключения. Но главные неприятности, возможно, еще впереди. Для Алтайского края, который живет за счет земли и урожая, который она дает, вопрос предстоящего снеготаяния — один из самых важных (подробнее)