2020-01-31T10:36:48+03:00
Общество

Фотоподборка брошенных машин, ставших сугробами

Эвакуировать их могут только если авто нарушили ПДД или мешают уборке снега
БОРЗОВ Денис
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АвтоподснежникАвтоподснежникФото: Анна СЕМИНА
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Барнаул накрыло снегом. Брошенные во дворах машины сейчас уже и не увидеть – они превратились в сугробы. Корреспонденты «Комсомолки» прошлись по улицам и сделали фото «похороненных» под снегом машин барнаульцев.

Вредно ли оставлять машину на улице зимой

Автовладельцы спорят о том, как влияет снег на оставленную машину. Кто-то считает, что замерзают все жидкости, застывает подвеска, моторное масло превращается в кашу, колеса спускаются и резина приходит в негодность.

Автоподснежник Фото: Анна СЕМИНА

АвтоподснежникФото: Анна СЕМИНА

Другие автовладельцы доказывают, что хардкорная зимовка никак не влияет на состояние автомобиля.

Автоподснежник Фото: Анна СЕМИНА

АвтоподснежникФото: Анна СЕМИНА

- На самом деле, оставлять на зиму автомобиль на улице на длительное время не так уж опасно. Главное вовремя очищать снег с крыши, капота, багажника и стекол, так как он может продавить как железо, так и окна. Но если вы решили вернуть машину «к жизни», нужно подождать пару дней после морозов, пока станет потеплее и после этого аккуратно ее заводить и тянуть, если это потребуется, - рассказывает владелец автомастерской Виктор Риттер.

Автоподснежник Фото: Анна СЕМИНА

АвтоподснежникФото: Анна СЕМИНА

Также он отметил, что когда снег тает на автомобиле, это приводит к коррозии. Поэтому лучше почаще мыть машину зимой и вовремя счищать все, что остается после снегопадов.

Когда «подснежники» эвакуируют

Почти всегда забытые хозяевами автомобили мешают уборке снега, которого в этом году выпало очень много. В таких случаях соседи зачастую жалуются в ГИБДД и требуют эвакуировать машину на штрафстоянку.

Автоподснежник Фото: Анна СЕМИНА

АвтоподснежникФото: Анна СЕМИНА

- Нет таких условий, временных рамок, когда можно эвакуировать брошенный автомобиль. Хоть он стоит месяц, хоть два, хоть всю зиму. Если он не нарушает ПДД, то забирать его на штрафстоянку мы не можем. Но если он мешает уборке снега, то решить вопрос можно следующим образом: обратиться в управляющую компанию, в ТСЖ, или договариваться с владельцем, - пояснили в ГИБДД по Алтайскому краю. – Мы не можем забрать авто, а вдруг его хозяин на вахте? Человека нет полгода, он возвращается, а машины нет. Он подает в угон, а потом выясняется, что машину эвакуировали. И кто потом будет платить эвакуаторщику?

Автоподснежник Фото: Анна СЕМИНА

АвтоподснежникФото: Анна СЕМИНА

В итоге некоторые авто так и остаются в снежном плену до середины весны. Есть тут, правда, и плюсы - владельцам не приходится платить за стоянку, и не нужно менять резину на зимнюю!

Автоподснежник Фото: Анна СЕМИНА

АвтоподснежникФото: Анна СЕМИНА

Автоподснежник Фото: БОРЗОВ Денис

АвтоподснежникФото: БОРЗОВ Денис

Автоподснежник Фото: Олег УКЛАДОВ

АвтоподснежникФото: Олег УКЛАДОВ

Автоподснежник Фото: Олег УКЛАДОВ

АвтоподснежникФото: Олег УКЛАДОВ

Погружение в снежную стихию. Фото 1 - декабрь, фото 2 - январь Фото: БОРЗОВ Денис

Погружение в снежную стихию. Фото 1 - декабрь, фото 2 - январьФото: БОРЗОВ Денис

Автоподснежник Фото: Олег УКЛАДОВ

АвтоподснежникФото: Олег УКЛАДОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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