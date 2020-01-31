Железобетонное качество. Как в Барнауле производят панели для многоэтажек

«ЖБИ-100» - крупное производственное предприятие, которое комплектует ведущие строительные компании Алтайского края. Основной ассортимент – панели 97 серии. Недавно его пополнили 330 серией. Качество стало брендом этого предприятия.

Завод комплектует больше десяти домов известных в регионе застройщиков. Это «Жилищная инициатива», «Строительная перспектива», «Адалин-Строй», «Алгоритм» и другие компании. Таким заказчикам нужно получать большой объем ЖБИ гарантированного качества и в назначенный срок.

«У производственника в условиях серьезной конкуренции нет права на ошибку и брак. Поэтому ЖБИ выстроило многоступенчатую систему контроля за качеством изделий», - говорит начальник центральной строительной лабораторией Сергей Барсуков. Для этого на предприятии организован пооперационный контроль поступающего сырья: песка, щебня, металла, добавок и других компонентов.

«Брак в поставках бывает редко, но случается, - говорит Барсуков. – Тогда мы готовим претензию поставщику и не используем материал в запланированном изделии. Это принципиальная позиция завода».

Фото предоставлено ЖБИ-100

Еще один критерий предприятия – соблюдение сроков отгрузки. Это очень важно, говорит главный инженер Сергей Ерохин: «Нам нужно, чтобы завод работал как часы и вовремя поставлять плиты и другие ЖБИ-изделия на строительную площадку. На это ориентированы все наши подразделения и нареканий от партнеров нет».

«Качество, сроки и оптимальная цена – это то, что мы намерены сделать брендом завода», – говорит его руководитель Сергей Савченко. – Над этим работает весь наш коллектив в 250 человек. Над этим мы будем трудиться и впредь».

Справка

* «ЖБИ-100» специализируется на производстве панели 97 серии – трехслойная с утеплителем внутри. А недавно на предприятии стали выпускать панели 330 серии под вентилируемые фасады.

* Лаборатория ЖБИ заключает договоры на оказание услуг сторонним организациям – строительным компаниям, которым необходимо контролировать качество конструкций и стройматериалов.

* На новый строительный сезон предприятие увеличивает штат сотрудников. О вакансиях можно узнать в отделе кадров.

ЖБИ-100

На правах рекламы.

Новосельцева Юлия.