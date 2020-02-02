02.02.2020 - что ждать от зеркальной даты, объясняет барнаульский нумеролог

По словам нумерологов, сегодня откроется уникальный энергетический портал – подарок, который нам дает вселенная.

Добиться желаемого

- Сегодня день удачи, ведь цифры в дате повторяются в уникальной последовательности. Их зеркальное расположение придает силу и дарит удачу. Ведь в этот магический день открываются врата судьбы, поэтому нужно использовать свой шанс, чтобы реализовать свои смелые мечты и дерзкие фантазии. Каждый человек получает шанс добиться успехов в карьере, личной жизни и финансовой сфере, - рассказывает барнаульский нумеролог Светлана Сорокина.

Также специалист уверена, что при правильном подходе и распределении сил люди смогут добиться того, чего они больше всего желают. В этом им поможет помимо собственного рвения синхронное чередование цифр 0 и 2.

- Именно нам с вами выпала эта невероятная возможность заложить что-то хорошее не только на всю жизнь, но и пожелать что-то для всей родовой системы, и даже для человечества в целом, - делится Светлана Сорокина.

Лайфхаки

02.02.2020 года прежде всего нужно загадывать желания, мечтать, визуализировать и детализировать. Следует представить, что все, о чем желаете — уже сбылось.

- Погружайтесь в свою мечту так, вроде уже держите в руках свою "птицу счастья". Представляйте, какие эмоции у вас вызывает ситуация, в которой мечта сбылась. Старайтесь в мыслях детально рассмотреть, ощутить и потрогать желанное. Искренне радуйтесь всему, - советует Светлана Сорокина.

Чтобы получить положительный эффект в этот день, важно не только знать, как правильно загадать желание, но и когда это можно делать.

В этот день магия сильна в разное время суток:

02:02 – золотая минута суток для загадывания желаний, которые связаны с достатком, удачей и счастьем;

02:20 и 20:20 – благоприятное время, чтобы загадать самое смелое желание, в это время можно начать делать практику на изменение сценария жизни;

22:22 – абсолютно зеркальное время с цифрами 2 и суммой цифр 8, поэтому в эту минуту нужно обязательно загадать желание, связанное с приумножением достатка. В указанный час энергия денег будет находиться на пике.

Поскольку сумма составных чисел даты 02.02.2020 равна 8, а восьмерка – символ материальных благ и в повернутом виде обозначает бесконечность, в этот день можно мечтать обо всем на свете. При правильном подходе многие желания сбудутся. Чтобы не упустить свой шанс, так как времени будет немного, рекомендуется заранее поставить напоминание на будильнике.

Окружить себя добром

В этот день нужно обязательно простить своих обидчиков, отпустить все, что грызет вашу душу, освободить голову от негативных мыслей. Не смотрите, не слушайте и не читайте плохие новости. Максимально окружите себя доброй и светлой атмосферой.

- Можно написать все обиды, тревоги, заботы, а также долги, если они имеются на листочек, вспомнив их во всех подробностях, чем больше эмоций вы расковыряете, тем лучше вычистите свой негатив, затем этот листок сжигаем. После этого принять душ или ванну с морской солью, - рассказывает Светлана Сорокина.

2 февраля 2020 — идеальная дата, чтобы разорвать тревожные отношения и начать жизнь с чистого листа. Хорошо избавляться от долгов. Если у вас есть долги, этот день внесите хотя бы небольшую часть в погашение долга, тем самым можно создать вибрации, которые помогут погасить долги в ближайшее время.

- Человек что-то получает только в том случае, если сам отдает что-либо. На этом основан закон сохранения Вселенной. Поскольку деньги – живая энергия, эти правила действуют и для финансов, - рассказывает нумеролог Светлана Сорокина.

Для улучшения состояния своих финансов нужно запустить непростой процесс. Для этого достаточно открыть депозит, вложить свободные средства в бизнес на любом из его этапов и обязательно помочь нуждающимся. Можно раздать милостыню, помочь детям без родителей и больным людям. Но не увлекайтесь.