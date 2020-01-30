Вакцины нет! Мошенники предлагают поставить прививку от коронавируса

Последний месяц жители всего земного шара обсуждают коронавирус. И пока одни пристально следят за обстановкой в Китае, другие пытаются извлечь для себя выгоду. Министерство здравоохранения Алтайского края предупредило население о мошенниках, которые предлагают поставить прививку от коронавируса. Такой вакцины пока что не существует.

- Населению края поступают звонки с предложением поставить прививку от коронавируса в своей медицинской организации, предварительно оплатив ее дистанционно позвонившему. Такие сообщения являются мошенническими! Вакцина от распространяющегося в Китае вида коронавируса находится в стадии разработки, ее пока нет, - рассказали в минздраве.

В России пока нет зарегистрированных случаев заболевания от этого вируса. Но во всех регионах разрабатывают меры по противодействию распространению инфекции. Алтайский край - не исключение. При поступлении пациентов с признаками ОРВИ и гриппа медики обязаны собрать подробный анамнез заболевания, выяснить, не был ли больной в течение предыдущих двух-трех недель в Китае или в контакте с человеком, приехавшим оттуда.

- Если такая возможность не исключена, то пациенту предложат госпитализироваться, проведут анализ крови и мазков из носа и ротовой полости на наличие коронавируса и продолжат лечить вне зависимости от полученных результатов, - добавили в министерстве.

А тем временем местные таксисты либо вовсе отказываются возить граждан Поднебесной, либо завышают цену в три (!) раза. Об одном из таких случаев стало известно «Комсомолке». Обиженный китаец обратился в службу поддержки одного из популярных такси в Барнауле с жалобой на водителя, отказавшего в поездке. Таксисту пришлось оправдываться: «Боюсь смерти, поэтому ни за какие деньги не повезу». Как говорится, и смех, и грех.

Напомним, инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Основными симптомами являются кашель, одышка, повышенная температура, чувство сдавливания за грудной клеткой. Инфекция передается воздушно-капельным путем.

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Самой обсуждаемой темой за прошедший месяц стал, пожалуй, коронавирус в Китае. Как сообщил главный внештатный инфекционист минздрава Алтайского края Валерий Шевченко, в России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, но людей все равно охватывает паника (подробнее)