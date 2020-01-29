Макгрегор в Горном? Приедет ли самый известный боец ММА на Алтай

Накануне стало известно, что экс-чемпион ММА (смешанных единоборств) Конор Макгрегор может приехать на Алтай потренироваться. Он выбирал места именно в России, второй претендент на визит прославленного война – Сочи. Об этом сообщили на портале Sports24.

«Может быть пиаром»

Этими словами ответил один из главных алтайских бойцов ММА Денис Канаков на вопрос о вероятности приезда Макгрегора. Он считает, что бойцу такого уровня попросту незачем посещать Алтай. Конор может передвигаться по всему свету на своей яхте, отдыхать в лучших отелях любое количество времени. Боец и сам подтверждает это, недавно он говорил о том, что единоборства сделают его миллиардером.

- У нас не тот уровень, вряд ли даже тренер найдется, который сможет чему-то обучить Макгрегора, - рассказывает Денис Канаков.

Это справедливое заявление, ведь, по словам журналистов, информация о приезде Макгрегора появилась еще в октябре прошлого года. Боец интересовался условиями и развитием ММА на Алтае и отдаленностью региона от Москвы. Действительно, если бы Конор был серьезно настроен на визит в Россию, информация распространилась бы значительно быстрее.

- Вряд ли боец такого уровня поедет тренироваться на Алтай. Разве что, со своей командой и со своим тренером. Мы даже шутили, что Конор просто узнал, что есть такой действующий профессиональный боец Денис Канаков и решил приехать, чтобы увидеть его воочию, - рассказывает президент алтайского реготделения «Союз ММА России» Денис Канаков.

Где может тренироваться Макгрегор

Спортивные эксперты считают, что единственной подходящей тренировочной базой для бойца может стать «Чемальская Лагуна». Местная площадка больше всего подготовлена для единоборств, там расположены два зала тяжелой атлетики и два зала для борьбы с шестью «коврами» (есть как летние, так и зимние).

Тренировочная база на Алтае Фото: "Чемальская Лагуна"

- Уровень тренировочных баз вряд ли подойдет Макгрегору. Разве что, можно позаниматься в «Чемальской Лагуне». Там уже останавливались известные бойцы, - делится Денис Канаков.

Почему Макгрегор решил посетить Россию

Спортивные обозреватели считают, что локацию для тренировок Конор мог выбрать из мести к Хабибу Нурмагомедову, который победил его в 2018 году. То есть выбрать для тренировок территорию соперника - Россию. Он даже называл себя «более русским», чем Нурмагомедов. После того поражения боец взял большой перерыв в своей спортивной карьере. Однако перед поединком с Тони Фергюсоном он «размялся» с Дональдом Серроне, которого нокаутировал всего за 40 секунд.

Конор Макгрегор. Фото: инстаграм бойца

Алтайские бойцы ММА были бы очень рады поспарринговаться со звездой. Тем более, подобный опыт уже был.

- Мне один раз в жизни уже посчастливилось встретиться с легендой ММА – Жозе Алду. Он защищал чемпионский титул больше восьми раз. Это было поразительно. Подраться с ним у меня получилось в Бразилии. Жозе был со своей командой, но после тренировки подошел ко мне и спросил мое имя. Он узнал, что я из Сибири и заинтересовался поединком, - рассказывает Денис Канаков. – В общем, был хороший спарринг. В борьбе он показывал какие-то невероятные вещи, а в стойке я не увидел ничего особенного.

Приезд самого известного бойца ММА действительно мог бы положительно сказаться на развитии этого вида спорта в регионе. Не так давно на Алтай уже посещала звезда единоборств. Но это был российский боксер Костя Цзю.

Смотрите фоторепортаж:

«Великий бой на Великом Алтае»: Илья Щеглов и Джеф Монсон