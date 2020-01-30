Без нервотрепки: барнаульских школьников научат не бояться ЕГЭ

В Барнауле в Краевом кризисном центре для мужчин скоро откроется бесплатная группа для парней-выпускников 11 классов «ЕГЭ без нервотрёпки». Школьников научат справляться с экзаменационным стрессом и помогут разрешить конфликты в семье. О том, как будут работать с юношами и почему это важно, «Комсомолке» рассказала психолог и специалист в области детской нейропсихологии Краевого кризисного центра для мужчин Лариса Головина.

Для чего это нужно

Ни для кого не секрет, что перед экзаменами школьники испытывают большое психологическое давление со стороны взрослых. Воспитывают в школе и дома, а от этого дети и сами начинают нервничать. Ведь им еще сложно противостоять взрослым.

- Мы решили взять на себя вот эту психологическую сторону потому, что посчитали, что юношам ее негде получать. Очень много факторов влияет на эмоциональное состояние детей. Это и индивидуальные особенности нервной системы, жизненный опыт, может быть какое-то ослабленное состояние (затяжные болезни, например). Все это может сыграть злую шутку и вызвать нервный срыв у школьника. Я буду учить выпускников тому, как справляться с экзаменационным стрессом, и в целом думать по-другому, - рассказала Лариса Головина.

По мнению специалиста, тревога – это нормальное состояние. Она помогает нам оценивать опасные ситуации, но есть и та тревога, которую мы придумываем себе сами. Например, некоторые школьники задолго до экзаменов начинают накручивать себя, что не сдадут их хорошо, становятся раздражительными, возникают конфликты в семье. Чаще всего инициатором такой массовой истерии становятся именно родители.

Взрослые, обратите внимание!

ЕГЭ становится психологической катастрофой не мгновенно, семья идет к этому какое-то время. Это происходит, когда родители не дают достаточной поддержки ребенку, а только требуют от него чего-то.

- Полезно принимать своего ребенка без достижений и сохранить это чувство любви без оговорок. В такой ситуации родитель должен проанализировать свои действия. Вот он жил определенным образом, требовал с ребенка, а помогло это ему? К чему это привело – ссоре и нервозному состоянию ребенка и самого родителя. А, например, болезненная гиперответственность школьника к ЕГЭ происходит в той семье, где очень важны внешние атрибуты социального и материального успеха. Если у родителей здоровые ориентиры, то и у ребенка не будет проблем, - добавила специалист.

Поэтому родители должны слышать и контролировать все, что они говорят ребенку. Анализировать, какие слова используют в разговоре со своим чадом. Тогда эмоциональная обстановка в семье будет гораздо лучше.

- Самый важный ваш ресурс - это состояние нервной системы. Поэтому не так важно насколько много вы знаете, а в каком состоянии находится ваша нервная система накануне какого-то важного события. Любой экзамен - это не проверка знаний, а того, как вы можете действовать в стрессовых условиях, - считает Лариса Головина.

Группа «ЕГЭ без нервотрёпки»

Занятия, которые организуют в Краевом кризисном центре для мужчин для выпускников 11 классов (только парней), задуманы как профилактические. То есть они помогут школьникам избежать психологических проблем на фоне экзаменов.

Заниматься с учениками начнут с 5 февраля, тренинги продлятся шесть недель. Занятия будут проходить раз в неделю по средам в дневное время по 1,5 часа. Они будут совершенно бесплатными. Поэтому для участия родители должны подать заявку до 4 февраля, для этого нужно позвонить в Кризисный центр по телефону 55-12-88. Но специалист добавляет, что психологическую помощь нельзя оказывать насильно, ребенок не должен быть против.

- Для этого важно активное участие самого подростка. Можно предложить сделку, ребенок идет на первую встречу и дальше сам принимает решение. На занятиях мы будем учить тому, как думать по-другому, относится к экзаменам иначе, чтобы не было конфликтов. Большую часть времени мы будем обсуждать реальные проблемные ситуации. Конечно, сначала будут какие-то игровые моменты психотехник, чтобы подростки почувствовали себя командой и смогли друг другу доверять. Потом это будет выполнение упражнений, отработка заданий в парах или тройках, обсуждение, - объяснила психолог.

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