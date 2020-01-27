Почти 12 млрд рублей потратят на ремонт и содержание дорог в Алтайском крае

В правительстве Алтайского края состоялось обсуждение планов по дорожно-строительному сезону 2020 года. В частности, на ремонт и содержание планируется потратить 11,707 миллиардов рублей.

Упор на содержание

- Организация и проведение дорожно-строительных работ в 2020 году – традиционная тема, которая очень важна для края, учитывая протяженность общей сети автомобильных дорог краевого и межмуниципального уровня, а также федерального значения, - говорит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - Напомню, в прошлом году мы серьезно увеличили объемы финансирования по этим направлениям, а также объемы выполнения работ: более 900 километров автодорог было капитально отремонтировано. Однако сегодня краю не до строительства новых дорог. Надо привести в достойный вид то, что мы уже имеем и чем пользуемся. Причем отмечу, что наша дорожная сесть самая протяженная в стране из всех субъектов РФ.

По словам министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, в общей сложности на дорожное хозяйство Алтайского края в 2020 году будет направлено 11,707 миллиардов рублей, что составляет 107% от первоначально запланированной суммы. При этом из них 6,9 миллиарда рублей было предложено направить на содержание и ремонт дорог. Эта сумма в свою очередь будет поделена следующим образом:

- 3,6 миллиарда рублей – направят на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,

- 3 миллиарда рублей – направят на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе миллиард рублей – на объекты, переходящие с 2019 года.

- Всего в 2020 году планируется отремонтировать и привести в нормативное состояние 732 километра, - говорит министр транспорта.

Если брать конкретнее, то Дементьев предложил выделить на работы на территории Барнаульской агломерации 1,725 миллиарда рублей, а вот Бийской агломерации достанется 460,5 миллиона рублей.

- В Барнаульской агломерации на выделенные средства предполагается выполнить ремонт и реконструкцию 66 километров дорог и улиц. Из них 51,9 километров в Барнауле и 8,8 километров – в Новоалтайске. Также выполним обход Барнаула протяженностью 5,3 километра. Продолжим ремонтные работы дороги Калманка-Лебяжье и Белоярск-Заринск. Также планируем приступить к ремонту дороги, по которой поступает очень много замечаний – от Барнаула в сторону Гоньбы. Там запланированы работы по устройству освещения и ликвидации мест концентрации ДТП. Все эти проекты попадают в нацпроект, - говорит Александр Дементьев.

На территории Бийской агломерации будет отремонтировано 13,3 километра дорог. Плюсом к ним идут 9,9 километров дорог Бийск-Мартыново-Ельцовка и десять километров от Бийска до села Карабинка.

- На реконструкцию уникальных мостов, если вы поддержите, предложено выделить 222,2 миллиона рублей (два моста протяженностью более ста метров – в Кытмановском и Смоленском районах). Ввод сооружений предусмотрен в 2021 году. Если будет обеспечено дополнительное финансирование, то можем постараться сдать в декабре этого года, либо в феврале следующего, - добавляет Дементьев.

На комплексное развитие сельских территорий было предложение направить 488,5 миллиона рублей. На эти деньги можно будет построить и реконструировать 16,1 км дорог к двум селам и 11 предприятиям агропромышленного комплекса.

Помимо этого 590 миллионов рублей составит налог на имущество (автомобильные дороги), 537 миллионов - субсидии муниципалитетам для ремонта дорог местного значения; 400 миллионов рублей зарезервируют на ликвидацию последствий паводка.

- Кроме того, в 2020 году в рамках программы развития туризма планируется приступить к строительству в субкластере «Белокуриха-2» двух объектов: дорог к горнолыжному комплексу «Мишина гора» и «Гора Глухариная». Также заканчиваем организацию подъездной дороги и благоустройство к гребному каналу в Барнауле для проведения этапа Кубка мира, - резюмирует свое выступление министр транспорта Александр Дементьев.

Повышение безопасности

Руководитель регионального исполкома регионального отделения ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк в свою очередь обратил свое внимание ни то, что необходимо усилить контроль за синхронизацией планов ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с планами по благоустройству дворов и общественных зон, ремонту инженерных сетей, строительству жилья и других объектов. Ведь ни для кого не секрет, и все это видели не раз, как после ремонта дорог начинается ремонт канализаций, сетей водоснабжения и т.д. В идеале такого быть не должно. Все заинтересованные стороны должны садиться за стол и обсуждать графики.

Также Войтюк обратил внимание собравшихся на работу по повышению безопасности дорожного движения. В частности следует оборудовать пешеходные переходы на аварийно-опасных участках светофорами.

- Для реализации набора вышеперечисленных мероприятий считаем целесообразным формирование самостоятельной краевой программы по повышению безопасности дорожного движения, а также использование механизмов софинансирования по таким программам, как «Умный город» и «Безопасный город», в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика», - добавил Сергей Войтюк.