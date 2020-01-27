«От людей столько негатива пошло»: жительница Новоалтайска обвинила врачей в смерти 8-месячного сына

Родители не должны хоронить детей, это неправильно. Каждый раз, когда читаю такие истории, хочется отправить частичку своего сердца родителям, пережившим такое горе. Накануне трагичные обстоятельства унесли жизнь восьмимесячного малыша из Новоалтайска. По мнению матери, если бы ребенка вовремя приняла новоалтайская «реанимация», то его успели бы спасти. Данным случаем уже занимаются Министерство здравоохранения Алтайского края и региональное управление следкома.

На том конце провода его мама по имени Дарья. Мне нужно что-то спросить, а у самой ком в горле – еле выдавливаю слова…

- Я не хотела бы это афишировать, от людей столько негатива пошло, когда мы выставили это в соцсетях…. Не хочу больше это читать. Я не думала, что будет такая реакция, - говорит женщина.

Ранее Дарья подробно рассказала о случившемся в паблике «Инцидент Барнаул», а теперь об этом жалеет. Виной тому люди, которые торопятся судить, прежде чем задуматься, а каково это – потерять ребенка.

В соцсетях мама сообщила, что первыми симптомами заболевания мальчика стали пропажа аппетита и редкое хождение «на горшок», затем – диарея, рвота и температура. 16 января женщина решила отвезти ребенка в детскую инфекционку «Городской клинической больницы №11». Там их лечили на протяжении четырех дней, ребенка прокапали, а затем выписали. Несмотря на то, что анализ еще не был готов, в выписке уже отметили, что он здоров.

Ночью 21 января состояние мальчика ухудшилось. В 01:07 мама вызвала «скорую помощь», медики которой приняли решение отвезти маленького пациента в новоалтайскую больницу имени Л. Я. Литвиненко, где их встретил реаниматолог. Однако принимать ребенка врач отказался из-за диареи и направил его в Барнаул в инфекционное отделение на улице Малахова.

- Скорая бригада уточнила, успеем ли мы довезти ребенка. Он ответил: «Думаю, что да». Написал расписку, на руки мне ее не дали. Никаких уколов нам не поставили. Около двух часов ночи поехали в Барнаул. Ребенок уже был никакой, сил плакать нет, стонет и рот открывает в странной гримасе, - рассказала Дарья.

Однако и там ребенка отказались принимать, ссылаясь на то, что не могут поставить катетер, вкололи гормоны и направили в реанимацию. На тот момент, уже было 03:00.

- Просили бригаду отвезти нас во вторую детскую больницу на Попова, 31, но те отказались. Якобы у них регламент, и так много времени на нас потратили. Уехали. Ждали новую бригаду 15-20 минут. Во вторую детскую приехали около 03:50. Пока ждали врача, чтобы посмотрел, пока заполнили бумаги. Ребенка унесли около 04:00, - добавила женщина.

Однако было уже слишком поздно: ребенка привезли в критическом состоянии. Время смерти – 04:50.

По мнению Дарьи, если бы ребенку оказали должную помощь в Новоалтайске, а не отправили в Барнаул, его бы удалось спасти.

Кстати, совсем недавно житель Новоалтайска обвинил врачей в халатности из-за смерти жены. По его мнению, женщине не сумели вовремя поставить верный диагноз. Следственное управление СКР по Алтайскому краю начало проверку по данному факту.

Официально

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поручил провести проверку по данному факту. Еще одну проверку проводит Следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

- В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также проверить действия медицинских работников на предмет надлежащего оказания медицинской помощи ребенку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следкома.

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