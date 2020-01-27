2020-01-27T11:02:41+03:00
Общество

Тревел-фото: как барнаульцы на велосипедах едут до Бали

За четыре месяца путешественники добрались до Малайзии
Юлия ЕВГРАФОВА
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Барнаульские путешественники Роман и ДенисБарнаульские путешественники Роман и ДенисФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Смелые барнаульцы Роман Стрельников и Денис Храпуцкий, которые еще осенью отправились до Бали на велосипедах, уже проехали большую часть пути. В путешествии мужчины познакомились с новыми странами и людьми, встретили Новый год в Бангкоке и пережили первые трудности. Своими впечатлениями они продолжают делиться на странице в социальных сетях.

Так из Барнаула Роман и Денис выехали 18 сентября. В самом начале своего велотура барнаульцы уже делились с «Комсомолкой» своими впечатлениями о первой стране, в которой побывали – Монголии.

Потом был Китай. И конечно, у алтайских путешественников он вызвал ни мало восторга. В том числе, сбылись и детские мечты.

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Великая Китайская стена.
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- Великая Китайская стена. Достопримечательность, о которой я грезил со школьной скамьи. Смотрел на неё в фильмах и мечтал. И вот она передо мной. Вторую половину дня мы ехали, смотря на неё издалека, - написал Роман Стрельников в октябре.

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Летели 7 дней без отдыха. Еще бы не лететь по выделенке. Пекин наш!!!
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Потом были Вьетнам и Таиланд. Кстати, как «Комсомолке» рассказали сами путешественники, в поездке им много помогают новые знакомые и неравнодушные подписчики. Например, скидывают деньги на расходы Романа и Дениса. Средства, которые барнаульцы брали на поездку, закончились давно, поэтому сейчас им приходится занимать.

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Первый день во Вьетнаме.
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- Приедем все отработаем. В остальном серьезных трудностей не было. К мелким мы были в основном готовы (к замене деталей на велосипедах). Уже даже пришлось сдавать велосипеды на полный осмотр в ремонт. Еще есть трудность – жара и очень влажный климат, поэтому днем ехать практически невозможно. Мы встаем в 5-6 утра, чтобы выехать с рассветом и как можно больше стараемся проехать, пока солнце не припекает, - поделились смелые барнаульцы.

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Транг
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Кстати, Новый год Роман и Денис встретили в столице Таиланда – Бангкоке. Говорят, надеялись увидеть грандиозное празднование. А на самом деле посмотрели концерт местных артистов и небольшой салют. Этим, конечно, были слегка удивлены. А вот в остальном страна им очень понравилась, успели и по пляжу погулять, и искупаться в море, и достопримечательности посмотреть.

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Путешествие на велосипедах
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Сейчас путешественники находятся в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Уже совсем скоро они поедут в Индонезию. До конечной цели - острова Бали - Романа и Дениса отделяют около двух тысяч километров.

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Малайзия
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ИСТОЧНИК KP.RU

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