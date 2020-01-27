2020-01-27T08:09:43+03:00
Дом. Семья

Милые хаски: собаки-отказники устроили праздник для барнаульцев

Горожане покатались на собачьих упряжках и лыжах [фото, видео]
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Хаски на празднике в БарнаулеХаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Более 30 забавных собак из приюта "Ласка" устроили для горожан шоу на "барнаульском Арбате". 26 января прошел праздник "Зимние забавы "Хаски из Ласки". Но выступали не только представители этой породы, а еще и маламуты, лайки и дворняжки.

Праздник "Хаски из "Ласки" в Барнауле.Видео Олега Укладова

- Хаски сейчас очень популярны. Но зачастую их заводят из-за красоты и не дают необходимую для породы физическую нагрузку. Из-за этого возникают проблемы с поведением собак, и хозяева от них отказываются. Таких отказников в приюте пять, - отмечают в «Ласке». - Они занимаются в ездовом кружке, и тем самым удовлетворяют свои потребности в нагрузке.

Горожане на празднике смогли покататься на собачьих упряжках, попробовать себя в роли скиджера или каюра (покатались на лыжах с собаками). Также работали тематические фотозоны с питомцами "Ласки". Плюс к этому посетители совместно написали уличную картину с изображением собак, рассказали в администрации города.

Читайте также:

Милые еноты из Барнаульского зоопарка встречают гостей кверху лапами (видео)

Забавные животные с радостью лазают не только по домикам и деревьям, горкам, но и по клетке, чему безумно радуются посетители «Лесной сказки» (подробнее)

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Барнаулец заплатит штраф за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии
Жители Алтайского края должны установить адресные таблички на свои дома
В Барнауле закрылась популярная кофейня Granmulino
Ремонты на алтайских станциях СГК начнутся до завершения отопительного сезона
В Бийске «лавина» снесла козырек подъезда
В Алтайском крае все службы в повышенной готовности из-за непогоды
Жители поселка под Барнаулом «уже неделю в снежном плену»
Житель алтайского села снял на видео огромную агрессивную крысу
Синоптики предупредили о вновь надвигающейся на Алтай метели
В Бийске обнаружили краснокнижного сокола с поврежденным крылом
На Алтае открыли движение по Чуйскому тракту
На Алтае спасатели вызволили рыбаков из беды
В Алтайском крае за год зарегистрировали более 37 тысяч преступлений
270 дружинников чистят улицы Барнаула
Гламурный депутат вышла с лопатой на уборку снега в Барнауле
Больше половины барнаульцев перестали покупать бумажные билеты на поезда
В Барнауле преобразят советскую офисную восьмиэтажку
Барнаульские дорожники чистят снег в условиях нехватки техники
В Алтайском крае перекрыли 100 километров Чуйского тракта
На Алтае мужчина изнасиловал юную знакомую, которую приютила его жена
В Алтайском крае из-за шторма перекрыли 29 дорог
В Алтайском крае еще на четыре дня продлили штормовое предупреждение
Барнаулец получил срок за похищение 101 розы
На Алтае 13 дорог остаются закрытыми для движения
174 машины будут чистить улицы Барнаула
На Алтае семьи с тройняшками получили по 150 тыс. рублей
Алтайскому осужденному передали телефон в тушке курицы