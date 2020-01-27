Милые хаски: собаки-отказники устроили праздник для барнаульцев

Более 30 забавных собак из приюта "Ласка" устроили для горожан шоу на "барнаульском Арбате". 26 января прошел праздник "Зимние забавы "Хаски из Ласки". Но выступали не только представители этой породы, а еще и маламуты, лайки и дворняжки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/756992" frameborder="0"></iframe> Праздник "Хаски из "Ласки" в Барнауле.Видео Олега Укладова

- Хаски сейчас очень популярны. Но зачастую их заводят из-за красоты и не дают необходимую для породы физическую нагрузку. Из-за этого возникают проблемы с поведением собак, и хозяева от них отказываются. Таких отказников в приюте пять, - отмечают в «Ласке». - Они занимаются в ездовом кружке, и тем самым удовлетворяют свои потребности в нагрузке.

Горожане на празднике смогли покататься на собачьих упряжках, попробовать себя в роли скиджера или каюра (покатались на лыжах с собаками). Также работали тематические фотозоны с питомцами "Ласки". Плюс к этому посетители совместно написали уличную картину с изображением собак, рассказали в администрации города.

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Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Хаски на празднике в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ