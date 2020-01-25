Алтайские студенты отметили Татьянин день, съев гигантскую зачетку

24 января студенты Алтайского государственного университета отметили Татьянин день. Из-за начавшейся в городе пурги пришлось обойтись без царских саней — обычно в них к вузу торжественно подъезжает наряженная императрица Елизавета Петровна. Торжество провели в здании университета.

Тем не менее, «императрица» прибыла на праздник. На чем — осталось загадкой, но скорее всего, на современной «карете». Она поздравила студентов как основательница первого российского университета.

В этом году «Елизавета Петровна» пришла на праздник скромно, без свиты и Михаила Ломоносова. Студентов угощали тортом с вареной сгущенкой в виде зачетки. Ректор Сергей Бочаров поставил на полутораметровом кондитерском изделии свою подпись масляным кремом. От желающих попробовать кусочек «зачетной книжки» и выпить кружку горячего сбитня не было отбоя.

Кстати, Сергей Бочаров впервые в этом году поздравил студентов как ректор. Он подчеркнул, что в университете всегда растут профессиональные кадры и воспитывается «дух студенчества, замешанный на молодости, энтузиазме и даже некотором бунтарстве».

Ректор обратился в своем поздравлении «к каждому, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий, ко всем, кто имел счастье провести юность в лекционных залах и лабораториях университетов».

Татьянин день завершился праздничным концертом.