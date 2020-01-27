«Пошел на больничный - «высморкал» зарплату в носовой платок»

Жители Алтайского края все чаще стали переносить болезни, как говорится, на ногах. А вот больничный они берут только в самых серьезных случаях. Такие данные приводит алтайское управление Фонда социального страхования. И что тут можно сказать? Если дело касается молодежи, к которой лично я отношусь, подтверждаю на 100%. Да простят меня мои родители, но не могу я себе позволить болеть и отлеживаться дома неделю, а то и другую - пока что на первом месте у меня не здоровье, а деньги. Тьфу, тьфу, тьфу – как говорится.

Вот сами посудите - что я потом получу? Шиш да маленько – пока не наработал стаж, больничный – копейки, даже на лекарства не хватит. Был у меня уже печальный опыт. Помню, спустя три месяца после начала своих первых трудобудней умудрилась болеть чуть ли не каждую неделю – иммунитет дал сбой. Стало жалко себя. И отправилась я в поликлинику, где мне открыли мой первый «взрослый» больничный. Спустя пару дней сопли начали проходить, а вскоре и совсем отпустило! Я возвращаюсь на работу, отдаю синенькую бумажку в бухгалтерию, сажусь на свое рабочее место и хвалю себя за то, что я умница-молодец, сделала всё правильно.

А потом пришла зарплата. И начались слезы: «На что жить? Почему так мало?». Но тут же всё встало на свои места: мои 85% зарплаты были благополучно высморканы в носовой платок. В тот день я решила - больше ни при каких обстоятельствах не буду оформлять больничный. Умри, но приди на работу: маску - на лицо, терафлю - в стакан, спички – в глаза, чтобы не закрывались от недомогания.

А тут недавно у меня случился очередной «врасплох». Во время метели поскользнулась на тротуаре, упала - сотрясение мозга. Благо это было после рабочего дня в пятницу, и у меня было два выходных, чтобы отлежаться. В больницу я обратилась не сразу, так как признаки сотрясения проявились только на следующий день: тошнота, головная боль и температура. Доползти до травмпункта мне всё же пришлось. Через долгих два часа всевозможных анализов, исследований меня определили в палату, откуда я благополучно сбежала на утро. Но все равно потом пришлось обратиться за медицинской помощью в платную клинику.

Отказываться от работы, как вы уже, наверно, поняли, я не собиралась. К тому же мне дали возможность отлежаться еще пару дней, не беря больничный. Январь и так не особо «зарплатный» из-за новогодних каникул, а если еще и брать больничный, то к концу месяца можно остаться совсем с голой… дебетовой картой.

Кстати, теорию «невыгодности» больничных подтверждает и старшее поколение.

- Если я и брала в молодости больничный, то очень редко. Помню, что в наше время, если стаж был маленький, то тебе выплачивали 50% от зарплаты, а если большой стаж – то до 90% сумма доходила. Но уже тогда мы понимали, что это невыгодно. Я работала в полях, в ягодном садоводстве, и нам ставили план. И в конце года нам выплачивали что-то вроде премиальных: если план не выполнишь – никакой тринадцатой зарплаты, - рассказала моя бабушка.

В принципе, ничего не поменялось. Деньги правят миром. Или нет? Как вы думаете?

Подсказка КП

Сколько вы получите, если брали больничный

- страховой стаж до пяти лет - 60% от среднего заработка;

- от пяти до восьми лет - 80%;

- более восьми лет - 100%.