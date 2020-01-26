За пять дней до открытия. Как выглядит обновленный этаж «Шишковки»

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. Шишкова готовится открыть отремонтированный третий этаж 29 января. Подготовка к торжеству идет полным ходом. Фотокорреспондент «КП»-Барнаул» Олег Укладов побывал на обновленном этаже «Шишковки» за пять дней до открытия.

В залах появилась новая современная мебель: уютные уголки из кресел с небольшими столиками, белые полки для книг. В библиотеку закупили новые перфорированные металлические стеллажи. В помещениях декорировали стены и несущие колонны.

О ремонтных работах на третьем этаже стало известно из аккаунта библиотеки в Facebook еще в августе 2019 года. В библиотеке были разломаны стены и вскрыт потолок. «Мы начали глобальный ремонт. Пока будет немного громко. Зато потом будет круто!», — заверили тогда в «Шишковке».

Подготовка обновленного этажа в «Шишковке».Фото: Олег УКЛАДОВ

Кажется, открытие обновленных этажей именно в январе уже становится традицией библиотеки. Так, в 2018 году «Шишковка» показала полностью перестроенный первый этаж. Здесь появились диваны, стойка самообслуживания, сцена и стильное кафе, места для работы с ноутбуками и для слабовидящих.

Библиотека стала немножко похожа на модное антикафе. На тот ремонт потребовалось несколько месяцев и 12 млн рублей из краевого бюджета.

Кстати, после обновления первого этажа в «Шишковку» потянулось больше молодежи. Этому поспособствовали и новые услуги: например, читатели библиотеки получают бесплатный доступ к онлайн-сервису чтения книг, а специальное приемное оборудование позволяет сдавать бумажные книги назад в любое время суток.

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Однако воспользоваться контентом смогут только зарегистрированные читатели библиотеки (подробнее)