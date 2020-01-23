Ради здоровья или пенсии: зачем мать хочет провести независимую экспертизу на шизофрению для своего сына

Одному из сыновей Ирины (имя изменено – прим.ред) из села Целинное недавно поставили диагноз – шизофрения. Но женщина не верит в этот вердикт врачей. Жительница алтайского села подняла шумиху, что одноклассники просто травят ее ребенка из-за того, что они бедно живут, а мальчику приходится защищаться. Однако у этой истории есть другая сторона – жители села рассказывают, что мать хотела сдать ребёнка в интернат, оформить инвалидность и жить на эти деньги, но пока у нее это не получилось. «Комсомолка» выяснила подробности этой истории.

Кто кого все-таки бьет?

По словам Ирины, проблемы в школе у ее сына Андрея (имя изменено – прим.ред) начались после того, как поменялся классный руководитель. Предыдущий сглаживал конфликты с одноклассниками, нынешний это игнорировал. Школьники якобы издевались над ребенком, ему приходилось отбиваться. Поэтому женщину стали часто вызывать в школу.

- Сын жаловался, что одноклассники обзывали его бомжом потому, что мы бедно живем, что у него нет смартфона. На самом деле он есть, просто я не разрешаю пользоваться телефоном в школе, там надо учиться, а это отвлекает. Они то брюки порвут ему, то рубашку испортят, в портфеле шарились как-то. Да, мы многое не можем себе позволить, но все необходимое, что касается школы, у детей есть - форма, учебники. Дети у меня всегда сытые и чистые, - говорит Ирина.

Как «Комсомолке» рассказали в учебном заведении, где учится Андрей, проблемы с его поведением появились достаточно давно.

- В классе постоянно были конфликты из-за поведения Андрея. Ребенок отказывался выполнять задания руководства школы, ни одной контрольной за первую четверть не написал на положительную оценку. Всегда первый идет на конфликт, - сообщили в школе Целинного района.

Родители других детей говорят о том, что Андрей - мальчик очень агрессивный, постоянно лезет драться к одноклассникам, и они даже боятся за своих детей – мало ли что придет ему в голову в следующий момент…

Фото предоставила мама мальчика ИринаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Спекуляция на деньгах?

Помимо 11-летнего Андрея у Ирины еще двое детей – 7-летняя дочь и 4-летний сын. Воспитывает женщина их вместе со своим вторым мужем. Из-за того, что зимой в селе нет работы, приходится выживать на смешную сумму. 2700 рублей - пособие многодетной семье, 2000 – алименты и небольшие подработки, которые удается находить главе большого семейства. Так что лишних денег у Ирины нет, поэтому сдавать средства на подарки учителю она отказалась. По ее мнению, это послужило еще одной причиной безразличия учителя и агрессии со стороны школьников.

- В итоге учитель написала плохую характеристику моему сыну – мол, помимо плохой успеваемости он бросает парты во время урока, слышит голоса котов, может смеяться беспричинно на уроке, петь, танцевать. Я в это не верю. Дома такого поведения я не замечала за ним. После этой характеристики психолог записала нас на прием к психиатру в Барнаул, - пояснила мама Андрея.

Врач диагностировал у 11-летнего школьника шизофрению и отправил в Бийскую психиатрическую больницу на лечение. Там Андрея лечили около месяца. После выписки Ирина настояла на том, чтобы мальчика перевели на надомное обучение.

Как сообщил наш источник, в прошлом году Ирина хотела перевести Андрея в коррекционную школу-интернат потому, что ей стало сложно с ним. Но не получилось. Как пояснили в школе, с программой мальчик более менее справлялся (учился на тройки), поэтому не было оснований менять ребенку программу обучения и давать рекомендации о его переводе в спецучреждение.

Некоторые местные жители говорят о том, что у мамы был и корыстный интерес – если бы ребенку дали инвалидность, она могла бы получать за него пенсию. А это примерно 14-15 тысяч рублей. Плюс мама такого ребенка может также претендовать на выплату по уходу – это еще 11-12 тысяч рублей. Но получить инвалидность не так уж и просто.

Фото предоставила мама мальчика ИринаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Диагноз ставится по клинике психо-паталогического состояния пациента. Проводится обследование, наблюдение, выслушиваются жалобы. Кроме того оценивается эффект от лечения. Характеристика школы на постановку диагноза не влияет никак. Далее в течение года ребёнок наблюдается, принимает терапию и только после этого собираются документы для получения группы инвалидности, - рассказал замглавного врача Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей Виктор Ведяшкин.

Во время разговора с корреспондентом «Комсомолки» Ирина старалась показать себя как хорошая, переживающая за своего ребенка мама. Судить не беремся. Она уверяла, что если у сына действительно шизофрения, она будет придерживаться всех рекомендаций врача. А чтобы убедиться в этом, женщина хочет провести независимую медицинскую экспертизу. Это решение предложила основатель Общероссийского Общественного Движения «Поборам СТОП!» Анна Тажеева, к которой Ирине рекомендовали обратиться за помощью.

Классная написала заявление

После случившегося конфликта классный руководитель, на которую сейчас оказывают моральное давление в социальных сетях, написала заявление на увольнение. Если женщина не изменит своего решения, то работать с детьми будет просто некому – не секрет, насколько сложно найти педагога в селах. Сейчас руководство школы и родители учеников пытаются уговорить ее остаться.

Комментарий Министерства образования Алтайского края

- Специализированная комиссия побывала в школе, чтобы детально разобраться в ситуации. В ее составе председатель комитета администрации Целинного района по образованию Наталья Лисовенко, представитель органа опеки, специалист комитета по учебной работе, психолог. Вопрос рассмотрен с участием всех сторон: родителя, директора и учителя. Маму не устроила характеристика, выданная мальчику, основанная на объективной оценке его поведения в классе и взаимоотношений со сверстниками и учителями. Медицинских диагнозов школа не выставляет – это не полномочия образовательной организации. Сейчас ребенок переведен на надомное обучение, занимается с учеником другой педагог, занятия проводятся в соответствии с образовательной программой. Специалисты комитета администрации Целинного района по образованию продолжат работу с образовательной организацией, - ответили в ведомстве.

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