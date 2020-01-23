2020-01-22T14:06:10+03:00
Происшествия

Дело водителя, по чьей вине бийчанку разорвало пополам, передали в суд

Мужчина признает свою вину
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ДТПДТПФото: газеты «Бийский рабочий»
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20 января уголовное дело по факту ДТП в Бийске, в котором девушку-пешехода разорвало пополам, передали в суд. Напомним, авария произошла в последний день лета: пьяный бийчанин на огромной скорости уходил от погони ГИБДД, не справился с управлением и насмерть сбил девушку. А его друг, сидящий на пассажирском сидении, из-за травмы позвоночника оказался парализованным. О деталях дела «Комсомолка» поговорила с заместителем прокурора Бийска Антоном Ширниным.

Известно, что водителю предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Пьяному водителю грозит провести за решеткой от 5 до 12 лет.

В тот роковой день 31-летний мужчина выпивал со своим другом в местном баре. Прилично выпив, друзья решили отправиться по домам. Обвиняемый предложил довезти друга и сел за руль «Тойота Премио». В это время кто-то заметил, что парни «подшофе» садятся в машину, и позвонил на анонимную линию ГИБДД, сообщив номера машины. Именно из-за анонимного обращения сотрудники Госавтоинспекции и решили проследовать за мужчинами. Вот только на призывы остановиться водитель никак не отреагировал и лишь сильнее надавил на газ…

Экспертиза показала, что скорость автомобиля в момент аварии составила 109 километров в час. На такой скорости он вошел в опасный поворот, не справился с управлением, сбил женщину, стоящую на обочине, и после этого влетел в бетонную опору. Удар был такой силы, что у женщины не было шансов – её тело просто разорвало пополам. Страшные фото с места аварии быстро разошлись по сети. К примеру, грязный розовый кроссовок, слетевший с ноги жертвы…

Погибшей оказалась 27-летняя Татьяна Аскендерова. Как ранее писала «Комсомолка», последние несколько лет она вместе с дочерью жила в Кемерово. А в Бийск молодая мама переехала незадолго до трагедии. 30 августа она праздновала день рождения своей подруги, оставалась в кафе до самого закрытия, а потом оказалась на улице Советской, куда и повернул пьяный бийчанин.

Погибшая Татьяна Аксендерова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Погибшая Татьяна АксендероваФото: из личного архива героя(ев) публикации

После того, как виновнику аварии предъявили обвинение и показали видеозаписи с камер наружного наблюдения, он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Мужчина пытался затормозить, но на такой большой скорости сделать это было почти невозможно.

- Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, реакция на дорожную ситуацию неадекватная, может, не заметил поворот. После аварии его из машины доставали сотрудники ГИБДД, он получил легкий вред здоровью, а вот пассажира пришлось вызволять с помощью сотрудников МЧС – его серьезно зажало в машине, - сказал Антон Ширнин.

25-летний друг, который сидел рядом с виновником ДТП, получил серьезную травму позвоночника: у него не двигаются ни руки, ни ноги. Обстоятельства аварии он не помнит. Сейчас парень находится в Барнауле, ухаживает за ним мать. Женщина рассказала корреспонденту «Комсомолки», что врачи пока не дают никаких прогнозов. По словам самого пострадавшего, с водителем они дружат давно. Садился ли бийчанин за руль пьяным ранее, он не знает.

К слову, интересы пострадавшего в суде будет представлять мать. Она подала гражданский иск на 300 тыс. рублей. Еще два иска по уголовному дела подали родственники погибшей Татьяны: полтора миллиона бывший муж, с которым сейчас проживает их общая дочь, и еще полтора - мать женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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