«У меня ревнивый муж»: как корреспондент «Комсомолки» обнимал незнакомцев
21 января уже 30 лет отмечают позитивный праздник. В этот день студенты придумали акцию – «обними меня». Они ходили с табличками и дарили свое тепло незнакомым людям. Так акция переросла в международный праздник - День объятий. В Барнауле его, конечно, не отмечают, но некоторые о таком слышали. Корреспондент «Комсомолки» решил поздравить горожан. Обнимашки принимали по-разному.
«Был бы девушкой - согласился»
На улице «дубак», около -20 градусов, хмурые и серьезные барнаульцы спешат по своим делам. Значит, самое время добавить в повседневную серость приятных тактильных ощущений. Мы решили действовать максимально экстремально: два взрослых мужика (я и фотокорреспондент) встали по обе стороны тротуара, создав своеобразную арку, через которую людей пропускали только после объятий. Сначала дело не пошло!
- Здравствуйте! А вы знали, что сегодня Международный день объятий? Не хотите обняться? – вопрошаю я.
- Нет, спасибо, был бы девушкой, согласился, но так мне будет просто как-то неприятно, - отвечает барнаулец средних лет.
Его можно понять. Но так как симпатичной журналистки у меня под рукой не оказалось, пришлось самому обращаться к прекрасному полу. Однако и в этом случае первый блин оказался комом.
- Извините, я не могу, у меня муж ревнивый, - призналась женщина, глядя на камеру.
А вот уже с третьей попытки – удача! Женщина улыбнулась и поздравила меня в ответ крепкими объятиями.
Дарите тепло друг другуФото: Олег УКЛАДОВ
И доброе дело пошло! Проходящая мимо студентка не знала о празднике, но после объятий со мной пообещала запомнить его и поздравить близких людей. Далее мы попали на добродушную пару. Молодые люди сначала решили прижаться друг к другу, а потом приняли и меня.
Коллективные обнимашкиФото: Олег УКЛАДОВ
Отдельные теплые пожелания я получил еще от одной открытой и милой женщины.
- Спасибо вам, и вас с праздником, дай бог, чтобы у вас было все хорошо, - ответила мне дама.
Получил приятные пожелания в ответФото: Олег УКЛАДОВ
Потом были снова попытки поздравить мужчин, но они были не в восторге от такой затеи и вежливо отказывались.
А вот молодые девушки были рады поучаствовать в своеобразном флешмобе. Одну из них я поймал прямо на выходе из такси, и после поздравления она спросила, где можно будет увидеть фотографии. После ответа она, как и другие барнаульцы, обрадовалась, что у нее получилось «засветиться» в местном СМИ.
Поздравили с Международным днем объятийФото: Олег УКЛАДОВ
Уже под конец акции получилось даже найти именинника. Сегодня жителю Барнаула Антону исполнилось 23 года. Он знал, что 21 января - день объятий и принял сразу двойное поздравление.
Поздравили именинника с двойным праздникомФото: Олег УКЛАДОВ
Сколько нужно обниматься
Психологи и врачи проводили множество исследований, результаты которых подтверждают пользу телесных объятий. Такая близость вызывает в нейронах мозга выработку эндорфинов. Их в народе прозвали «гормонами счастья», снимающими стресс и укрепляющими иммунитет.
- Да, действительно, объятия очень полезны. Это подтверждено неоднократно. Люди становятся счастливее. Причем разным людям это приносит разное количество удовольствия. Мы же по каналам восприятия делимся на визуалов, аудиалов, кинестетиков и дигиталов (первые воспринимают картинку, вторые - звук, третьи - прикосновения, четвертые - слова и числа, - прим. ред.). Больше всего контакт нравится кинестетикам, им нужно больше всех обнимашек, - рассказывает барнаульский психолог Екатерина Кабанченко.
Некоторые врачи утверждают, что человеку нужно 7 минут объятий в день, чтобы чувствовать себя счастливым. Есть и другие варианты.
- Считается, что нужно 12 объятий в день. Очень важно, чтобы была возможность соприкасаться с близкими людьми. Но еще играет роль именно поддержка. Если человек хочет обнять кого-то, его обязательно нужно прижать в ответ, - поделилась Екатерина Кабанченко.
Поэтому, если кто-то хочет обнять вас, обязательно подарите тепло в ответ. Не отказывайте, особенно, в такой праздник.
ИСТОЧНИК KP.RU