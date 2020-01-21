«У меня ревнивый муж»: как корреспондент «Комсомолки» обнимал незнакомцев

21 января уже 30 лет отмечают позитивный праздник. В этот день студенты придумали акцию – «обними меня». Они ходили с табличками и дарили свое тепло незнакомым людям. Так акция переросла в международный праздник - День объятий. В Барнауле его, конечно, не отмечают, но некоторые о таком слышали. Корреспондент «Комсомолки» решил поздравить горожан. Обнимашки принимали по-разному.

«Был бы девушкой - согласился»

На улице «дубак», около -20 градусов, хмурые и серьезные барнаульцы спешат по своим делам. Значит, самое время добавить в повседневную серость приятных тактильных ощущений. Мы решили действовать максимально экстремально: два взрослых мужика (я и фотокорреспондент) встали по обе стороны тротуара, создав своеобразную арку, через которую людей пропускали только после объятий. Сначала дело не пошло!

- Здравствуйте! А вы знали, что сегодня Международный день объятий? Не хотите обняться? – вопрошаю я.

- Нет, спасибо, был бы девушкой, согласился, но так мне будет просто как-то неприятно, - отвечает барнаулец средних лет.

Его можно понять. Но так как симпатичной журналистки у меня под рукой не оказалось, пришлось самому обращаться к прекрасному полу. Однако и в этом случае первый блин оказался комом.

- Извините, я не могу, у меня муж ревнивый, - призналась женщина, глядя на камеру.

А вот уже с третьей попытки – удача! Женщина улыбнулась и поздравила меня в ответ крепкими объятиями.

Дарите тепло друг другуФото: Олег УКЛАДОВ

И доброе дело пошло! Проходящая мимо студентка не знала о празднике, но после объятий со мной пообещала запомнить его и поздравить близких людей. Далее мы попали на добродушную пару. Молодые люди сначала решили прижаться друг к другу, а потом приняли и меня.

Коллективные обнимашкиФото: Олег УКЛАДОВ

Отдельные теплые пожелания я получил еще от одной открытой и милой женщины.

- Спасибо вам, и вас с праздником, дай бог, чтобы у вас было все хорошо, - ответила мне дама.

Получил приятные пожелания в ответФото: Олег УКЛАДОВ

Потом были снова попытки поздравить мужчин, но они были не в восторге от такой затеи и вежливо отказывались.

А вот молодые девушки были рады поучаствовать в своеобразном флешмобе. Одну из них я поймал прямо на выходе из такси, и после поздравления она спросила, где можно будет увидеть фотографии. После ответа она, как и другие барнаульцы, обрадовалась, что у нее получилось «засветиться» в местном СМИ.

Поздравили с Международным днем объятийФото: Олег УКЛАДОВ

Уже под конец акции получилось даже найти именинника. Сегодня жителю Барнаула Антону исполнилось 23 года. Он знал, что 21 января - день объятий и принял сразу двойное поздравление.

Поздравили именинника с двойным праздникомФото: Олег УКЛАДОВ

Сколько нужно обниматься

Психологи и врачи проводили множество исследований, результаты которых подтверждают пользу телесных объятий. Такая близость вызывает в нейронах мозга выработку эндорфинов. Их в народе прозвали «гормонами счастья», снимающими стресс и укрепляющими иммунитет.

- Да, действительно, объятия очень полезны. Это подтверждено неоднократно. Люди становятся счастливее. Причем разным людям это приносит разное количество удовольствия. Мы же по каналам восприятия делимся на визуалов, аудиалов, кинестетиков и дигиталов (первые воспринимают картинку, вторые - звук, третьи - прикосновения, четвертые - слова и числа, - прим. ред.). Больше всего контакт нравится кинестетикам, им нужно больше всех обнимашек, - рассказывает барнаульский психолог Екатерина Кабанченко.

Некоторые врачи утверждают, что человеку нужно 7 минут объятий в день, чтобы чувствовать себя счастливым. Есть и другие варианты.

- Считается, что нужно 12 объятий в день. Очень важно, чтобы была возможность соприкасаться с близкими людьми. Но еще играет роль именно поддержка. Если человек хочет обнять кого-то, его обязательно нужно прижать в ответ, - поделилась Екатерина Кабанченко.

Поэтому, если кто-то хочет обнять вас, обязательно подарите тепло в ответ. Не отказывайте, особенно, в такой праздник.