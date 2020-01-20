Полная своевременность

Руководство МУП г. Бийска «Водоканал» проанализировало показатели уходящего, 2019 года. Как отметил директор предприятия Геннадий Чумичев, все обязательства перед горожанами полностью выполнены: «Основной деятельностью нашего Водоканала является бесперебойное обеспечение бийчан водой, прием и очистка стоков. В 2019 году мы оперативно и качественно проводили работы на сетях водопровода и канализации, обслуживали многочисленные городские объекты. Главное, чего мы добились за год – это благодарность жителей».

Геннадий ЧумичевФото: Из архива предприятия

Говоря о своевременности оказанных услуг, руководитель отметил успешное прохождение минувшего отопительного сезона. Для этого специалистами коммунальной сферы был заблаговременно осуществлен глобальный комплекс мероприятий по подготовке оборудования, весной и летом были получены паспорта готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду.. «Мы сделали все возможное, чтобы во вверенных нам домах было тепло и уютно», – поделился директор.

Водоканал города Бийска подвел итоги годаФото: Из архива предприятия

В уходящем году был реализован ряд проектов по реконструкции и строительству систем водоотведения и водоснабжения. В приоритете оказались и просьбы жителей многоквартирных жилых домов на улицах Садовой и Пушкина, имеющих систему водоотведения с выгребными ямами. Их подключили к городской централизованной канализации. Проделанные работы, по словам коммунальщиков, были необходимы для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния придомовых территорий, повышения качества услуги водоотведения, снижения затрат для населения по оплате ЖКХ и уменьшения эксплуатационных затрат предприятия.

Достигая поставленных целей, сотрудники предприятия готовы выполнять самые сложные задачи, за которые не берутся даже специализированные организации. Приоритетом для руководства является поддержание квалифицированной, сплоченной команды.

«Профессионализм коллектива, его нацеленность на помощь горожанам в очередной раз проявились при замене самотечного коллектора на улице Красносельской поселка Сорокино. При плановом осмотре сетей был обнаружен провал грунта на одном из участков», – рассказали на предприятии.

Причиной провала стал порыв трубопровода из-за газовой коррозии металла верхней части трубы. Благодаря усилиям специалистов коллектор оперативно заменили, и экологической катастрофы удалось избежать.

Особое внимание компания уделяет выполнению природоохранных мероприятий.

«Нами постоянно проводится контроль питьевых и сточных вод, а также замеры выбросов и загрязняющих атмосферу веществ. Для улучшения качества очистки питьевой воды предприятием была произведена замена фильтрующего материала на двух фильтрах станции обезжелезивания воды островного водозабора», – подытоживает Геннадий Геннадьевич.

Водоканал города Бийска подвел итоги годаФото: Из архива предприятия

Водоканал города Бийска подвел итоги годаФото: Из архива предприятия

А для восполнения водных биологических ресурсов МУП Бийска «Водоканал» ежегодно осуществляет зарыбление реки Обь. В водный объект Верхнеобского бассейна пойменные разливы Оби в районе протоки Правая лапа в 2019 году было выпущено более 14,7 тысячи молоди сазана.

«Сфера ЖКХ – очень тонкая вещь. Это, в первую очередь, население – с определенным менталитетом, уровнем дохода и ожиданиями. Поэтому наша работа базируется на социальной ответственности перед людьми, а не на извлечении прибыли», – выразил мнение директор.

В 2020 году активная работа, безусловно, продолжится. Запланированные мероприятия, в том числе техническое перевооружение, позволят существенно улучшить качество предоставляемых услуг населению и предприятиям города Бийска.

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