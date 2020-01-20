Универсальный помощник

Приятная поездка зависит от самых разных мелочей. Чем длиннее дорога, тем важнее комфорт. Дорожные хлопоты не должны портить настроение и отнимать силы. Мастерство водителя, модель авто и его состояние — это лишь часть составляющих хорошей поездки. Есть еще багаж, животные, погодные условия, качество дорожного покрытия — модель кресел, в конце концов! Hyundai H-1 — это удобный минивен, который используют для семьи, туризма и пассажироперевозок. Отпуск у пассажиров H-1 начинается уже в дороге.

Проверенный временем

Фото предоставлено компанией АНТ.

Новый Hyundai H-1 — это универсальный восьмиместный минивэн, также известный как Grand Starex.

Серийное производство этой модели стартовало в 1996 году. В 2007 году начался выпуск второй генерации автомобиля. В декабре 2017 года южнокорейская компания представила Hyundai H-1 нового поколения, продажи которого стартовали в России в июне 2018 года.

Главные достоинства автомобиля— современный дизайн, комфортабельный вместительный салон, инновационное функциональное оснащение, высокий уровень безопасности, экономичность и адекватная стоимость.

Это вместительный и маневренный микроавтобус с отличными техническими характеристиками, который можно использовать как корпоративный служебный транспорт, семейный автомобиль или для путешествий на дальние расстояния.

Особенности Hyundai H-1

Фото предоставлено компанией АНТ.

Безопасность. Уже в базовой комплектации Hyundai H-1 оборудован подушками безопасности, системами антиблокировки и распределения тормозных усилий (ABS и EBD).

Двигатель. Новинка получила модернизированные двигатели, которые соответствуют экологическим стандартам Евро-6. Автомобиль оснащен 2,5-литровым дизельным мотором мощностью 136 л.с. или 170 л.с. и 5-ступенчатой либо 6-ступенчатой коробкой передач. Модель доступна в трех исполнениях: Active, Family, Business.

Фары. Передние светодиоды получили горизонтальное расположение. Компактные противотуманные фонари, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера, улучшают видимость при плохой погоде. Задняя оптика в топовых комплектациях получила полностью светодиодное наполнение.

Двери. Передние двери с шарнирным креплением открываются под наклоном, обеспечивая удобную посадку водителю и переднему пассажиру.

Приборная панель. На модернизированной панели приборов расположились новые дефлекторы.

Рулевое колесо. Многофункциональный четырехспицевый руль, оснащенный подогревом, регулируется по высоте и вылету.

Мультимедийный комплекс. Современная система мультимедиа оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Климатическая система. Индивидуальная система климат-контроля автоматически поддерживает заданную температуру в салоне.

Салон. Обновленный восьмиместный салон выполнен из высококачественных материалов, отличается продуманной эргономикой и современным функциональным наполнением. Есть возможность перемещать сидения продольно, за исключением задних — но там предусмотрен наклон спинок, как и на всех остальных. Режим проветривания — на каждом стекле.

Что говорят об H-1 барнаульцы

Фото предоставлено компанией АНТ.

Можно много говорить о технических характеристиках машины, но лучшими отзывами будут мнения реальных пользователей. Мы поговорили с несколькими владельцами машины из Барнаула.

Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов:

— Машиной доволен — потому, что выбирал тщательно и сравнивал с несколькими моделями. H-1 качественный и комфортный. Использую его в служебных целях, сам за рулем был лишь один раз, когда забирал машину из салона. А вообще езжу с водителем. Но даже с позиции пассажира вижу, что автомобиль высокий и маневренный — даже не чувствуется, что это микроавтобус.

Евгений Лебедев, ООО «Бия-ХИМ»:

— Машина оставляет только приятные впечатления. Качество сборки на высшем уровне. Использую его в служебных целях, ни разу не подвел. Большой, удобный, экономичный — совсем не пожалел, что сменил прежнюю машину на эту.

Владимир Попов, автотранспортное предприятие «Градэко»:

— Машину я покупал для компании. Я ей не просто доволен, а очень доволен. Прекрасный автомобиль. Ни в какое сравнение с другими не идет. Надежный, простой в эксплуатации, и цена не кусается. Я год на нем отъездил по семейным делам, было очень удобно. Тяговитый, неприхотливый, скоростной, тихий — в общем, все устраивает. Сейчас он изредка эксплуатируется в работе как авто представительского класса.

Александр Пашковский, барнаулец:

— Автомобиль меня полностью устраивает. Я выбирал его среди нескольких моделей четырех разных марок, и не пожалел о своем выборе. К примеру, его салон оказался самым вместительным. У машины отличная ходовая, расходники недорогие, и вообще не H-1 не капризный. Использую его для поездок по работе и семейным делам.

Фото предоставлено компанией АНТ.

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АНТ.

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