Универсальный помощник
Приятная поездка зависит от самых разных мелочей. Чем длиннее дорога, тем важнее комфорт. Дорожные хлопоты не должны портить настроение и отнимать силы. Мастерство водителя, модель авто и его состояние — это лишь часть составляющих хорошей поездки. Есть еще багаж, животные, погодные условия, качество дорожного покрытия — модель кресел, в конце концов! Hyundai H-1 — это удобный минивен, который используют для семьи, туризма и пассажироперевозок. Отпуск у пассажиров H-1 начинается уже в дороге.
Проверенный временем
Фото предоставлено компанией АНТ.
Новый Hyundai H-1 — это универсальный восьмиместный минивэн, также известный как Grand Starex.
Серийное производство этой модели стартовало в 1996 году. В 2007 году начался выпуск второй генерации автомобиля. В декабре 2017 года южнокорейская компания представила Hyundai H-1 нового поколения, продажи которого стартовали в России в июне 2018 года.
Главные достоинства автомобиля— современный дизайн, комфортабельный вместительный салон, инновационное функциональное оснащение, высокий уровень безопасности, экономичность и адекватная стоимость.
Это вместительный и маневренный микроавтобус с отличными техническими характеристиками, который можно использовать как корпоративный служебный транспорт, семейный автомобиль или для путешествий на дальние расстояния.
Особенности Hyundai H-1
Фото предоставлено компанией АНТ.
Безопасность. Уже в базовой комплектации Hyundai H-1 оборудован подушками безопасности, системами антиблокировки и распределения тормозных усилий (ABS и EBD).
Двигатель. Новинка получила модернизированные двигатели, которые соответствуют экологическим стандартам Евро-6. Автомобиль оснащен 2,5-литровым дизельным мотором мощностью 136 л.с. или 170 л.с. и 5-ступенчатой либо 6-ступенчатой коробкой передач. Модель доступна в трех исполнениях: Active, Family, Business.
Фары. Передние светодиоды получили горизонтальное расположение. Компактные противотуманные фонари, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера, улучшают видимость при плохой погоде. Задняя оптика в топовых комплектациях получила полностью светодиодное наполнение.
Двери. Передние двери с шарнирным креплением открываются под наклоном, обеспечивая удобную посадку водителю и переднему пассажиру.
Приборная панель. На модернизированной панели приборов расположились новые дефлекторы.
Рулевое колесо. Многофункциональный четырехспицевый руль, оснащенный подогревом, регулируется по высоте и вылету.
Мультимедийный комплекс. Современная система мультимедиа оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем.
Климатическая система. Индивидуальная система климат-контроля автоматически поддерживает заданную температуру в салоне.
Салон. Обновленный восьмиместный салон выполнен из высококачественных материалов, отличается продуманной эргономикой и современным функциональным наполнением. Есть возможность перемещать сидения продольно, за исключением задних — но там предусмотрен наклон спинок, как и на всех остальных. Режим проветривания — на каждом стекле.
Что говорят об H-1 барнаульцы
Фото предоставлено компанией АНТ.
Можно много говорить о технических характеристиках машины, но лучшими отзывами будут мнения реальных пользователей. Мы поговорили с несколькими владельцами машины из Барнаула.
Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов:
— Машиной доволен — потому, что выбирал тщательно и сравнивал с несколькими моделями. H-1 качественный и комфортный. Использую его в служебных целях, сам за рулем был лишь один раз, когда забирал машину из салона. А вообще езжу с водителем. Но даже с позиции пассажира вижу, что автомобиль высокий и маневренный — даже не чувствуется, что это микроавтобус.
Евгений Лебедев, ООО «Бия-ХИМ»:
— Машина оставляет только приятные впечатления. Качество сборки на высшем уровне. Использую его в служебных целях, ни разу не подвел. Большой, удобный, экономичный — совсем не пожалел, что сменил прежнюю машину на эту.
Владимир Попов, автотранспортное предприятие «Градэко»:
— Машину я покупал для компании. Я ей не просто доволен, а очень доволен. Прекрасный автомобиль. Ни в какое сравнение с другими не идет. Надежный, простой в эксплуатации, и цена не кусается. Я год на нем отъездил по семейным делам, было очень удобно. Тяговитый, неприхотливый, скоростной, тихий — в общем, все устраивает. Сейчас он изредка эксплуатируется в работе как авто представительского класса.
Александр Пашковский, барнаулец:
— Автомобиль меня полностью устраивает. Я выбирал его среди нескольких моделей четырех разных марок, и не пожалел о своем выборе. К примеру, его салон оказался самым вместительным. У машины отличная ходовая, расходники недорогие, и вообще не H-1 не капризный. Использую его для поездок по работе и семейным делам.
Фото предоставлено компанией АНТ.
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Всем клиентам предлагают:
— богатый выбор комплектаций автомобилей;
— гарантии на автомобили до 5 лет;
— адаптация к российским условиям;
— услуги кредитования, страхования, лизинга, trade-in;
— тест-драйв, регистрация в ГИБДД;
— оригинальные запчасти и аксессуары, дополнительное оборудование (весь спектр).
АНТ.
Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai
Телефон: (3852) 29−00−20
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Сайт: www.hyundai-ant22.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU