Все законно: цены в маршрутках Барнаул-Новоалтайск выросли на 5 рублей

Жители Новоалтайска после закрытия на ремонт Старого моста через реку Обь стали массово жаловаться на повышение стоимости проезда до Барнаула. Однако оказалось, что весь этот беспредел – в пределах закона.

- Когда стало известно, что мост закроют, мы понимали, что может измениться стоимость проезда, но это произошло совершенно неожиданно: 6 января я как обычно подала водителю 35 рублей, а он сказал, что надо доплатить - сейчас проезд стоит 40 рублей. При этом никаких объявлений в автобусах нет до сих пор! А, во-вторых, не совсем понятно ценообразование: у многих перевозчиков маршруты удлинились всего на 12 километров и они никак не могут «наматывать» те цифры, которые приводят в качестве доводов, - возмущается жительница Новоалтайска Светлана.

Дело в том, что ранее Министерство транспорта Алтайского края совместно с перевозчиками определило предельную стоимость перевозок пассажиров из Барнаула в Новоалтайск или обратно – максимум 40 рублей. Однако так как на направлении применяется нерегулируемый тариф, перевозчики сами могли назначать цену. Из-за этого она варьировалась от 35 до 40 рублей – в зависимости от того, откуда было отправление – из центра Барнаула или с ВРЗ.

- На данный момент автобусное сообщение «Барнаул-Новоалтайск-Барнаул», а также в черте городов, обеспечивается пятью маршрутами, общее количество пробега которых после закрытия моста увеличилось от 220 км до 1500 км в день, - отмечают в ведомстве.

Оценив все потери и затраты некоторые перевозчики пришли к решению все же увеличить стоимость проезда до 40 рублей. И это не противоречит установленным ранее нормам. Однако такое объяснение не устраивает жителей Новоалтайска, которым приходится каждый день ездить в краевую столицу на работу или учебу.

Помимо автобусов добраться из Барнаула в Новоалтайск можно на электричке. Со станции Алтайская (с 20 пути, на посадку необходимо пройти по пешеходному мосту, кроме электропоезда № 6101 сообщением «Депо – Барнаул» посадка с первого пути) до станции Барнаул курсирует 17 пар электропоездов. Время в пути - от 17 до 25 минут, стоимость проезда составляет 20 рублей.

Первый электропоезд отправляется в Барнаул в 5.31 утра. В промежутке до 8.18 в краевую столицу отправляется семь электричек.

- В пиковый период электропоезда отправляются с интервалом от 14 до 49 минут. Со станции Барнаул до станции Алтайская в вечернее пиковое время с 17.15 до 18.36 курсирует четыре электропоезда с интервалом от 14 до 45 минут. Последний электропоезд отправляется в 20.47, - добавляют в минтрансе.

Напомним, с 5 января Старый (коммунальный) мост через реку Обь в Барнауле закрыт на капитальный ремонт. Он продлится до ноября 2021 года. Помимо автомобильной части закрыта и железнодорожная часть, находящаяся на нижнем уровне.