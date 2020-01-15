В Барнауле посреди зимы начали сносить горки

В Барнауле начали сносить горки. Дети – в слезах, родители – в шоке. Как так? Какая зима может быть без горок? Как оказалось, из-за нескольких прецедентов, когда на них травмировались дети, родители подали в суд на администрацию, и чиновники решили – снести от греха подальше!

Так, еще 1 января рядом с парком «Солнечный ветер» стояла большая ледяная горка, которая пользовалась большой популярностью. Но уже 2 января от нее не осталось и следа.

- Поступило несколько обращений от жителей Октябрьского района, от мамочек. Они переживали, что горка довольно-таки высокая, и есть возможность упасть с нее, хотя она безопасная была. В связи с новыми правилами эксплуатации горки, нужно непосредственно перед спуском сотруднику администрации провести инструктаж ребенка, а потом еще его на спуске встретить, - сообщил начальник управления коммунального хозяйства администрации Октябрьского района Виталий Ростов.

Естественно, никакая администрация не будет выставлять ежедневно своих сотрудников, чтобы они рассказывали правила пользования горкой детям. Поэтому горку решили разобрать сразу после Нового года.

В парке «Лесная сказка» тоже уже два года горку зимой попросту не строят. Зоопарку проще отказаться от нее, чем потом платить крупные штрафы. Родители пострадавших детей считают, что в любом случае обязаны получить компенсацию, даже если ребенок получил банальную царапину.

Барнаульская горкаФото: Олег УКЛАДОВ

- В парке в последний раз горка была в 2018 году. Тогда мы получили пять исков на сумму полтора миллиона рублей. Таковы претензии родителей к администрации Индустриального района и парку за то, что их ребенок пострадал, - рассказывает директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев. – Знаете, сколько стоит заноза? 10 тысяч рублей стоит заноза ребенка, который сел на скамейку в зоопарке и посадил ее себе!.

Пропала огромная горка и с улицы Попова, на пересечении с ул. Георгия Исакова. Она была одной из самых больших в Барнауле, однако уже больше пяти лет ее не строят по тем же причинам.

Изменения коснулись и горки на Южном. Раньше на площади ДК «Южный» катались дети со всей округи. Теперь место посещают только самые маленькие любители экстрима. А на месте былой громадины скопилось несколько маленьких «деревянных» горок. Конечно, они не так привлекательны для детей постарше.

На сегодняшний день самым экстремальным зимним аттракционом в Барнауле остается самовольно построенная горка деда Славы. На нее съезжаются люди со всего города. Горка находится на объездной дороге на Булыгино прямо у Барнаулки, сообщает телеканал ТОЛК.

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