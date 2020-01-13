Установка на хороший день: фотоподборка красивых девушек, которая заряжает позитивом

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Скоро грянут крещенские морозы, все замерзнет и погрузится в зимнюю спячку до весны. Но жизнь такая быстрая и прекрасная, что нельзя терять ни минуты. Чтобы нас и вас немного взбодрить, наш фотокор Олег Укладов сделал фото прекрасных девушек, один вид которых уже радует сердце.

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