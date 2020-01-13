2020-01-13T07:59:53+03:00
Общество

Установка на хороший день: фотоподборка красивых девушек, которая заряжает позитивом

Созерцание красивых девушек снижает уровень напряжения и настраивает на доброжелательный лад
Иван ОЛЕКСЮК
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Флирт с красивыми женщинами защищает от стресса.Флирт с красивыми женщинами защищает от стресса.Фото: Олег УКЛАДОВ

Флирт с красивыми женщинами защищает от стресса - так считают американские ученые. Нам, в редакции «КП» на Алтае», кажется, что даже созерцание красивых девушек снижает уровень напряжения и настраивает на доброжелательный лад.

Скоро грянут крещенские морозы, все замерзнет и погрузится в зимнюю спячку до весны. Но жизнь такая быстрая и прекрасная, что нельзя терять ни минуты. Чтобы нас и вас немного взбодрить, наш фотокор Олег Укладов сделал фото прекрасных девушек, один вид которых уже радует сердце.

Смотрите, расслабляйтесь, радуйтесь, признавайтесь в любви! Это поможет сделать рабочий день более продуктивным и улучшит настроение. Кстати, для женщин это имеет еще большее значение, чем для мужчин – согласитесь, когда вы нравитесь другим, это здорово поднимает самооценку.

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Фотоподборка красивых девушек БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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