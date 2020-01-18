Ограничения движения снимают на алтайских трассах

В Алтайском крае постепенно снимают ограничения движения, введенные накануне, 17 января, на региональных и федеральных трассах.

Минувшей ночью в крае отмечалась сильнейшая метель. Было закрыто 16 трасс. Постепенно ситуация стабилизируется. По информации «Алтайавтодора», движение вновь запущено на следующих дорогах:

К-17 — Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара) от села Павловск до села Родино;

К-03 — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Рубцовска до села Новоегорьевское);

К-06 - Бийск-Белокуриха.

Тем не менее, в тех местах, где погодные условия остаются сложными и нестабильными, ограничения не сняты. Среди них трассы:

К-09 — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;

К-03 — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска);

К-18 — Алейск-Чарышское;

К-13 – Алейск – Петропавловское – Смоленское;

К-26- а/д- А-322- Горняк — Староалейское;

К-20 — Поспелиха — Новичиха — Волчиха (в границах Новичихинского района);

К-31- Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава (от границы Благовещенского района до села Нижнечуманка Баевского района);

К-47 – Новоегорьевское – Титовка – Новичиха;

К-21 — Рубцовск — Угловское — Михайловское (от Рубцовска до села Угловского);

К-86 — Алексеевка — Березовка — Солонешное (от села Соловьиха Петропавловского района до села Солонешное);

К-12 — Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай (до села Солонешное);

К- 24-Троицкое – Целинное;

К-05 — Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области;

К-11 Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай.

На этих трассах отмечаются снегопады, сильный порывистый боковой ветер, метели, видимость отсутствует.

Помимо этого с 10 утра 17 января Казахавтодор закрыл движение для всех видов транспорта на участке дороги «Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница РФ», «Семей-граница РФ». Там также отмечается метель и нулевая видимость.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный Алтайавтодора - (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

дежурный Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» - (3852) 63-14-59, 8-962-815-98-69;

дежурный службы МЧС - (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД - (3852) 39-35-86.