В первые рабочие дни «хвосты» очередей в поликлиники Барнаула оказались на улице

Новогодние каникулы завершились. Несмотря на то, что в праздники поликлиники Барнаула работали без перерыва, в некоторых отделениях 9 января наблюдались огромные очереди пациентов. О причинах массового скопления людей у дверей медучреждений рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Очереди давно уже считаются обычным явлением. Одну из них запечатлел барнаулец у поликлиники №12 на улице Юрина. Кроме того, автор поста в паблике «Барнаул 22» указал, что рабочий день учреждения якобы начинается в 7:00.

- С 2020 года все взрослые поликлиники и поликлинические отделения Алтайского края работают с 8-00 до 20-00. Это сделано для пациентов, которые не могут посетить доктора в рабочее время. В скором времени на новый режим перейдут и детские поликлиники, - пояснили в министерстве.

Причиной очередей стало то, что в праздничные дни в два раза чаще вызывали скорую помощь и медицинских работников на дом. А медики направляли их в поликлинику по месту жительства. И, конечно, барнаульцы решили пойти туда именно с началом трудобудней.

- Такая ситуация и сложилась в поликлиническом отделении (ул. Юрина, 110-а) Городской больницы № 12 Барнаула, куда 9 января обратилось по талонам 1749 человек, из них через Интернет записались 995 пациентов. Чтобы все обратившиеся в поликлинику смогли пройти врача, дополнительно было выдано 316 талонов, - рассказали в пресс-службе минздрава.

Кстати, ранее проблема очередей в Алтайском крае была связана с тем, что люди боялись не получить талон и «атаковали» больницу с трёх ночи. Стоит напомнить, что записаться на прием к врачу можно не только через регистратуру, но и через интернет-портал Госуслуги, а также через специальные терминалы и по телефону.

В случае конфликтной ситуации или невозможности пройти какого-либо специалиста в министерстве рекомендовали обратиться в администрацию учреждения. Все контакты можно найти на сайтах организаций.

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