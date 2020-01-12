2020-01-12T15:43:42+03:00
Общество

Школьница отказалась от подарка и собрала деньги на реабилитацию мальчика с Алтая

Поступок юной москвички помог мальчику с ДЦП встать на ноги
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Девочка могла бы получить куклу, но пожелала совершить доброе делоДевочка могла бы получить куклу, но пожелала совершить доброе делоФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Настоящие чудеса творят не волшебники, а обычные люди с большим сердцем. Именно такой оказалась юная Лена из Москвы. Она отказалась от подарка на свое десятилетие и решила собрать деньги на лечение ровесника с Алтая, который очень любит кататься на лыжах, как и сама девочка. Дело в том, что Глебу поставили диагноз «детский церебральный паралич», и занятия ему нужны не столь для удовольствия, как для реабилитации.

Лена до двух лет росла в детском доме, а затем у неё появилась большая семья: папа, мама и три старших брата. Недостатка в игрушках у ребенка не было, и когда ей предложили купить на день рождения телефон, куклу или набор конструктора, она отказалась. Свой отказ она аргументировала тем, что хочет совершить доброе дело.

- Игрушки мне не нужны, и телефон уже есть кнопочный, хватит. Лучше помогать другим. Я и сама об этом думала, и мама с папой учили делать хорошие поступки, - рассказала она изданию «Москва24».

Семья девочки познакомилась с тренером, которая занимается лыжами с больными детьми по особой реабилитационной программе. Так, Лена и узнала про Глеба из алтайского села Онгудай.

Глеб родился на полтора месяца раньше срока. Из-за внутриутробной пневмонии у него произошло повреждение головного мозга. В год и три месяца ему поставили инвалидность. И только занятия на специальных лыжах помогли ему встать с инвалидной коляски. Занятия стоят немало, в местной администрации выделили деньги лишь на полтора занятия. А заниматься нужно регулярно.

- Раньше Глеб и шага не мог сделать: когда я пыталась его ставить, он сразу падал. А когда лыжами стали заниматься, он начал делать шаги самостоятельно. Раньше я даже мечтать о таком не могла, - говорит мама мальчика Наталья Бедарева.

Ради возможности заниматься на лыжах два раза в неделю родители возят Глеба в село Манжерок. А это путь в 170 км в одну сторону. Кроме того, семья из пяти человек (у Глеба есть старшая сестра и младший брат) живет на две пенсии, иногда отец подрабатывает в такси. Когда они узнали, что мальчику помогла школьница, то были крайне растроганы.

Всего Лене удалось отправить мальчику 14 тысяч рублей. Этого хватит на 10 лыжных занятий. Глеб, узнав о таком необычном поступке ровесницы, очень обрадовался, хлопал в ладоши и записал видео с благодарностью.

- Лена, я тут узнал, что ты отказалась от своего подарка на день рождения, я очень рад и теперь смогу заниматься своим любимым видом спорта, лыжами! Спасибо тебе, Лена!, — сказал он.

Девочка планирует отправить Глебу ответное видео. И кто знает, может, будучи взрослым, Глеб придет к Лене на своих ногах и лично поблагодарит за доброту, изменившую его жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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