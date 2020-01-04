2020-01-04T14:55:26+03:00
Дом. Семья

Барнаульцы попали на звериный обед в зоопарк

Тигры, львы и леопард съели несколько килограммов курятины [фото+видео]
Анна СЕМИНА
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Звериный обед в "Лесной сказке"Звериный обед в "Лесной сказке"Фото: Анна СЕМИНА
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Барнаульский зоопарк продолжает радовать, как своих друзей-посетителей, так и подопечных. В субботу, 4 января, в «Лесной сказке» состоялся очередной праздничный обед для его обитателей.

Первая аналогичная акция состоялась еще 1 января и показала, что интерес у публики есть. Так что добрую традицию решили продолжить.

Звериный обед в "Лесной сказке" (Барнаул).Автор: Анна СЕМИНА

- Вопрос о том, стоит ли организовывать праздничную программу именно 1 января, когда принято отсыпаться и доедать новогодние вкусности, даже не стоял! Вариант был один - однозначно ДА! Во-первых, так решил директор, во-вторых, как показали наблюдения, с каждым годом всё больше людей отходят от многодневных застолий и предпочитают наполняющий душу, развивающий, заряжающий положительными эмоциями отдых! И эта статистика очень радует! Более 500 человек провели свой первый день нового года в зоопарке! И, судя по отзывам, ни капельки об этом не пожалели. Наши герои были, как всегда неподражаемы! – говорят в зоопарке.

Звериный обед в "Лесной сказке" Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке"Фото: Анна СЕМИНА

Вот и на второй «банкет» собралось несколько сотен жителей краевой столицы и даже гостей Барнаула.

- Я сам из Новосибирска и все наслышаны о его зоопарке, а в Барнауле впервые и по совету друзей пришел сюда. Впечатления только положительные! Животные такие красивые, ухоженные, да и где, как не здесь можно увидеть, как руководство лично проводит экскурсии. В общем, мне очень понравилось, все чисто, красиво, - признается гость «Лесной сказки» Алексей.

Звериный обед в "Лесной сказке" Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке"Фото: Анна СЕМИНА

Как и ранее, часть праздничных блюд для животных были заготовлены заранее, а часть принесли сами посетители. Это как раз именно тот случай, когда не запрещается, а именно разрешается приносить еду. Самым смелым и отчаянным в знак благодарности даже разрешается лично покормить льва или тигра, но на это решаются не многие. Все-таки чтобы подойти к клетке надо иметь много смелости и особенно не лишней будет реакция. Порой даже сотрудники зоопарка получают производственные травмы. Так сегодня заметно подросшие шкодницы-львицы Бия и Катунь в очередной раз поцарапали руку кормящую их – пострадал заместитель директора «Лесной сказки» Александр Чеботарев. К счастью боевое ранение оказалось не сильное.

Звериный обед в "Лесной сказке" Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке"Фото: Анна СЕМИНА

Руководство зоопарка тоже заготовило немало сюрпризов для своих любимчиков. Так львиный прайд порадовали замороженной во льду рыбой. Тигру Шерхану спрятали в коробках мясо и подвесили щуку, а его благоверную Багиру накормили куриным филе. Кошачьи вообще очень любят курятину, так что на следующий «банкет» можно смело приносить грудку.

Следующий звериный обед состоится 7 января в 13 часов.

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Звериный обед в "Лесной сказке" Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке"Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке" Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке"Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке" Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке"Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке" Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке"Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке" Фото: Анна СЕМИНА

Звериный обед в "Лесной сказке"Фото: Анна СЕМИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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